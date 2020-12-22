Ученые: Человечеству грозит новый эболавирус

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22.12.2020, 20:48, Разное
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Ученые считают, что человечеству может грозить новый эболавирус. Такого мнения придерживаются специалисты из Национального института здравоохранения.
Эболавирус Рестон рассматривается как патогенный организм домашнего скота. Он способен поражать не только животных, но и людей. По словам ученых, инфицированные поросята очень тяжело переносили инфекционное заболевание. Вирус выделялся в основном из верхних дыхательных путей.

Люди могут заражаться новым эболавирусом без проявления характерных симптомов. Однако специалисты опасаются, что свиньи могут стать «временными хозяевами» для таких инфекционных заболеваний.

«Появление вируса у свиней представляет собой очень тревожный сигнал, поскольку не исключена передача вируса через прямой контакт человеку или же по пищевой цепи», – заявили авторы исследования.



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