“Новый год бывает непредсказуем”: Анна Снаткина поделилась с подписчиками полезными советами

22.12.2020, 20:48, Разное

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Популярная актриса Анна Снаткина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой дала своим подписчикам ряд полезных советов. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.

Стоит отметить, что, в первую очередь, свежей публикацией красотка продемонстрировала визуальное преображение своей внешности, существенно осветлив волосы некогда довольно темного оттенка. На размещенном в микроблоге фото Анна Снаткина, размашисто прихватив сзади густые пряди длинных волос, страстно и задорно смотрит в объектив камеры. Эффектный снимок она сопроводила откровениями, в которых, в преддверии новогоднего праздника, решила напомнить посетителям страницы о преимуществах воды – холодной и горячей. Так, телезвезда напомнила о свойстве прохладной воды к стимулированию иммунитета, повышению бдительности, предотвращении простуды и ускорении метаболизма. Отдельно она подчеркнула, что такая процедура способствует хорошему состоянию волос. В свою очередь, красавица упомянула о том, что горячая вода способна расслаблять мышцы, снимать напряжение тела и облегчать мигрень, перечислив далее еще ряд полезных качеств. “Вы уж сами смотрите, что и в каких ситуациях пригодиться именно Вам! Ведь Новый год бывает непредсказуем”, – резюмировала Снаткина.

Публикация артистки вызвала от подписчиков комментарии самого разного толка. Так, многие посетители микроблога поблагодарили звезду за напоминание о позитивных свойствах воды, однако большинство поклонников с восторгом воздали любимице массу комплиментов по поводу красоты. Не обошлось и без казуса: так, несколько фолловеров с недоумением отметило необычайную схожесть изменившей цвет волос Анны Снаткиной с другой популярной представительницей шоу-бизнеса – известной телеведущей и спортивным комментатором Ляйсан Утяшевой.