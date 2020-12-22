Мнение: Газификация России, перспективная экономика и антиковидная коалиция

22.12.2020, 20:42, Разное

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1. За два десятилетия уровень газификации в путинской России вырос в полтора раза, с 48% до 70%, а в сельской местности – более чем вдвое, с 27% до 62%. Несмотря на это многие продолжают утверждать, что власти игнорируют россиян, чтобы продать побольше газа за рубеж. Так это или не так, разбирается хорошо знакомый нам genby:

https://genby.livejournal.com/880477.html

Как видно на карте, в Европейской России уровень газификации довольно высок. Исключением являются только обширные слабозаселённые северные регионы.

2. Россию в очередной раз назвали одной из лучших стран для инвестиций:

https://lenta.ru/news/2020/12/17/persp/

Россия заняла второе место в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg. На первом месте находится Таиланд благодаря большим резервам.

Всего оценивались 17 стран по 11 показателям (прогноз по росту ВВП, долг страны, валютные резервы, реальная процентная ставка и другим). У России оказался самый низкий уровень госдолга (14 процентов), аналитики также назвали рубль недооцененным. По мнению экспертов, экономика страны в следующем году вырастет на три процента.

Китай оказался в рейтинге на последнем месте. Хотя прогнозируется рост ВВП, у страны большая доля государственного долга и маленький валютный резерв.

Ошибка тут в том, что наша страна уже давно по всем разумным критерием должна считаться развитой, и соревноваться мы должны совсем в другой лиге.

3. Как я недавно писал, если у России появляется общий враг с Западом, мы вполне можем рассчитывать на дружбу с нашими иностранными партнёрами. Сейчас такой общий враг у нас есть — это коронавирус:

https://lenta.ru/news/2020/12/21/astrarussia/

Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «Р-Фарм» и британско-шведская компания AstraZeneca приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже поздравил стороны с подписанием документов.

Глава государства выразил уверенность, что совместное сотрудничество обеспечит прорыв не только в работе над вакцинами, но и над линейкой других жизненно необходимых препаратов. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания совместной вакцины от коронавируса российского центра и AstraZeneca уже начинаются. Оба препарата легко совместимы, поэтому клинические испытания не потребуют больших инвестиций.

Он добавил, что РФПИ вместе с центром Гамалеи обратился к AstraZeneca с предложением использовать один из двух компонентов, входящих в российскую вакцину, чтобы усилить эффективность британского препарата, разработанного в Оксфордском университете. По его словам, коллеги оценили предложение положительно. По их мнению, это усилит возможную иммунологическую эффективность вакцины и создаст более продолжительную защиту от вируса.