На Лубянке задержали режиссера Виталия Манского

22.12.2020, 20:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…за акцию в поддержку Навального.

В Москве на Лубянке у здания Федеральной службы безопасности задержали режиссера Виталия Манского, который проводил акцию в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сказал в фейсбуке режиссер Аскольд Куров.

Манский встал у здания ФСБ с трусами в руках. Куров отметил со слов полицейских, что его повезли в отделение МВД по Мещанскому району.

ОБНОВЛЕНО

Виталий Манский на свободе. Силовики пока не составили протокол об административном правонарушении — его будут составлять 29 декабря, сообщается в фейсбуке режиссера Аскольда Курова. Трусы, с которыми Виталий Манский стоял у здания ФСБ, изъяли — теперь это вещдок в деле.

«Он простоял буквально пять секунд, я успел сделать одну фотографию, и тут же подошли сотрудники полиции. Сначала они попросили документы, проверили и отпустили, но потом мы не успели дойти до перекрестка, как его снова догнали, попросили задержаться. На помощь этим трем сотрудникам полиции прибежали человек десять из какого-то другого отряда. Начали снова проверять документу у меня и у Виталия. В итоге Виталия задержали, а меня остановили, не дали мне пройти дальше», — рассказал Куров «Новой газете».

Он добавил, что сейчас находится у ОВД, но ему не дают никакой информации и непонятно, действительно ли Манский там и как долго его там могут продержать.

Накануне Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ, которая, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Предположительно, сотрудник ФСБ рассказал оппозиционеру о том, что самая большая концентрация яда была на трусах политика.

В ФСБ назвали публикацию «спланированной провокацией» и «дискредитацией ФСБ РФ и ее сотрудников». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».