Новый председатель Госфискальной службы Мельник обещает ликвидацию теневых схем

22.12.2020, 20:38, Новости дня

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Сегодня первый заместитель министра финансов Украины (МФУ) Денис Улютин представил личному составу Государственной фискальной службы (ГФС) нового руководителя – Вадима Мельника, сообщает пресс-служба ГФС.

По словам Улютина, пока главная задача руководителя ГФС – сохранить профессиональные кадры, которые должны обеспечить основную функцию – раскрытие финансовых преступлений.

“Я надеюсь, в тесном сотрудничестве с ГНС, Гостаможслужбой и МФУ мы максимально переведем бизнес в легальную плоскость и обеспечим наполнение бюджета”, – сказал Улютин.

Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должна стать высокопрофессиональным специальным органом в системе Министерства финансов.

“Наша служба должна стать главным правоохранительным органом, который будет отвечать за финансовую безопасность в государстве. Я много лет занимаюсь этим вопросом, поэтому четко осознаю проблемы, которые существуют в службе, и вызовы, стоящие перед нами. Это в первую очередь борьба с теневой экономикой. Мы должны активизировать работу по налаживанию взаимодействия как внутри подразделения, так и с другими структурами, упорядочить нормативную базу и улучшить уровень обеспечения сотрудников”, – резюмировал руководитель ГФС.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Мельник имеет более 16 лет опыта финансовых расследований. До 2013 года он возглавлял управление по расследованию особо важных дел в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году Мельника назначили заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, позже он возглавил это управление.

С 2016 года занимался преподавательской и научной деятельностью, в качестве эксперта принимал участие в разработке концепции по созданию единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которая легла в основу законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.

Кабинет Министров назначил Мельника главой Государственной фискальной службы 21 декабря. Мельник сменил на этой должности Дмитрия Сосиновича, назначенного менее месяца назад – 25 ноября.

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.