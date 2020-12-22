Подоляк: Зеленский ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах

22.12.2020, 20:38, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский не причастен ни к одной коррупционной схеме в стране. Об этом в интервью “Фактам” заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Президент точно ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах… Считаю борьбу с коррупцией одним из наших существенных провалов. Чем он обусловлен? Тем, что на протяжении десятилетий в силовых институтах создана очень четкая коррупционная инфраструктура, которая гарантирует неприкосновенность многих чиновников. К сожалению, она не разрушена. Прямо сейчас происходит трансформация прокуратуры, следственных органов, включая ГБР и НАБУ. Они должны с этим системно работать, причем по-иному – быть рабочими лошадками, которые должны находиться в хорошем смысле слова в тени и делать свое дело. Пока они этого не делают. Но это вопрос времени”, – утверждает Подоляк.

По его словам, провести качественные реформы довольно сложно, так как Украина – большая страна.

“Невозможно поменять систему, насчитывающую десятки тысяч людей, и сказать: “Ребята, сегодня другие правила”. В общем, власти нужно существенно усилить борьбу с коррупцией, иначе именно это нас разорвет. Еще раз повторю, в чем и проблема, и трагедия нашего общества. Общество хочет буквально через три месяца после выборов человека реально из другой среды получить идеальные структуры. Мне нравится, когда нам приводят в пример Эстонию, где современные цифровые коммуникации, или Грузию, где создана иная полиция. А у нас все намного сложнее, так как Украина – гигантская страна”, – резюмировал Подоляк.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время избирательной кампании одним из лозунгов Зеленского был: “Весна прийде – саджати будемо”. Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего в тот момент главы государства.

10 октября во время пресс-марафона президент сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: “Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые “наручники”, которые надели на меня, – все вокруг сказали: “Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы”.

В марте 2020 года он заявил, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией. “Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…” – говорил Зеленский в парламенте.

В октябре в ходе ежегодного послания в Верховной Раде президент заявил, что моральные, оперативные и законодательные условия для работы антикоррупционных органов есть, а результата их деятельности нет. “Я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции – это не фантастика”, – заявил Зеленский нардепам.