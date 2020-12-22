Главный расследователь Bellingcat Грозев: Спецоперация по задержанию вагнеровцев была продумана Украиной гениально. Последний раз подобное делал “Моссад”

22.12.2020, 20:38, Новости дня

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Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что Bellingcat удалось подтвердить: украинские спецслужбы действительно готовили спецоперацию по захвату наемников российской частной военной компании “Вагнер”, но она была сорвана на последнем этапе.

Расследователи выяснили, что операцию разрабатывало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

“Мы увидели, как украинская военная разведка с помощью СБУ – хорошая часть военной разведки вместе с хорошей частью СБУ! – придумала план обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев. Они создали большой пранк и смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что идет речь о частной военной компании, которая нанимает людей, и что вагнеровцы отправятся в длинное путешествие в Венесуэлу через Минск и Стамбул. Все это было сделано украинской разведкой! Они довели этих людей до Минска, эти люди были готовы вылететь в тот же день в Стамбул, а реально самолет сел бы в Киеве”, – рассказал Грозев.

По его словам, расследователи долго вникали, как планировалась операция.

“Ее сценарий родился в реальном времени. Все началось с очень мелкой идеи: “А давай поймаем четверых вагнеровцев. Давай вызовем их на обучение, например, в Польшу якобы для будущих спецопераций. И во время обучения [переправим] их через границу”. Потом кто-то сказал: “А давай восьмерых”. Другой добавил: “Слушай, у меня есть знакомый, который знает кого-то, кто раньше отвечал за рекрутинг вагнеровцев. Он попал в криминальную ситуацию коррупционного характера. Возможно, мы можем его привлечь к этому делу в России?”. Потом кто-то сказал: “А я знаю фирму типу “Вагнера”, которая осталась неиспользованной, у нее есть история на бумаге”… И вот месяцами выписывался этот сценарий, и он вырос от какого-то очень минимального проекта типа “Поймать [фигуранта дела о крушении MH17 Владимира] Цемаха и еще двух-трех вагнеровцев” до голливудского сценария, который был прописан посекундно”, – сказал расследователь.

Сценарий писался группой авторов – самыми крутыми спецагентами и руководством ГУР, а также хорошими людьми из СБУ

По информации Bellingcat, в целом в подготовке спецоперации участвовало пять-шесть сотрудников ГУР и СБУ.

“Этот сценарий писался группой авторов. Это самые крутые спецагенты и руководство ГУР, а также часть хороших людей из СБУ. В целом этот сценарий в течение года написали пять-шесть человек из ваших спецслужб”, – сообщил Грозев.

В подготовке этой спецоперации, по данным Bellingcat, Украина “скорее всего” сотрудничала с другими странами.

“Этого они никогда не скажут, нам тоже никто не признается, потому что это вопрос будущих отношений между странами. Но если надо догадываться, то точно не помагала Беларусь. Помогала Россия, просто она не понимала, что помогала. Возможно, помогали Израиль и США. С Турцией, я думаю, была договоренность не мешать”, – рассказал журналист.

По его мнению, украинские спецслужбы очень профессионально все подготовили.

“Это все было продумано гениально! И вдруг ваше правительство говорит, что никогда такого не было, что это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуацию, в которой государство отказалось от такого хорошего проекта, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, и сказало: “Мы этого не делали”. Это для меня очень странно. Когда мы зашли в этот проект, мы хотели понять для себя: было ли такое? Может, это действительно выдумка российский разведки? Оказалось, что не только было, но и что оно провалилось. Провалилось на конечной фазе, но все-таки не до конца, потому что накопилась большая база данных, есть признания этих идиотов [из ЧВК “Вагнер”]. Таким же образом, как [вероятный сотрудник ФСБ РФ Константин] Кудрявцев признался [российскому оппозиционеру Алексею] Навальному [в причастности к его отравлению], вагнеровцы признались [в преступлениях] вашим спецслужбам, которые сыграли рекрутеров”, – сказал Грозев.

Как удалось узнать Bellingcat, спецоперация по задержанию вагнеровцев была сорвана на самом финальном этапе из-за политического решения.

“Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет вылетел [из Минска], не случилась. Почему? Потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо отложить это на несколько дней, потому что шел какой-то переговорный процесс [с Россией]. Это решение отложить на несколько дней, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы. А последней фазой был бы арест этих людей, из которых семь или восемь стали бы сразу очень важными свидетелями в Гааге по [делу о сбитом над Донбассом в 2014 году] Boeing, а остальные занимались зверствами, убийствами, то есть реальными преступлениями, в 2014 году [на востоке Украины]. Они были бы очень важными обвиняемыми, которых можно показать в Гааге по другому делу, а именно “Украина против России” по поводу финансирования терроризма и агрессии”, – отметил журналист.

Самое простое объяснение: это был испуг. Было решение не создавать конфронтацию с Россией

По мнению расследователей, все вагнеровцы были очень хорошо подобраны, и их вину без проблем мог бы установить суд.

“Эти люди были очень хорошо выбраны. Это не случайные вагнеровцы. Эти вагнеровцы совершали преступления на территории Украины и, возможно, других стран (например, в Сирии). Все они были выбраны по одному критерию: скажет ли суд “да” на обвинительный акт против них или есть риск, что суд их освободит. В этот первый список включили только тех, хто занимался серьезными преступлениями. Там были и другие списки (чтобы создать легенду, нужно было нанять намного больше, чем 40 человек, – они нанимали 150), но только самых важных для суда в Украине они включили в первую группу. Если бы довели до конца, это был бы беспрецедентный за последние 50 лет успех для любой спецслужбы. Последний раз подобное делал израильский “Моссад”, кажется, в Эфиопии (вероятно, речь идет о нескольких тайных военных спасательных операций по эвакуации евреев из Эфиопии, которые Израиль провел в 1980-х – начале 1990-х. – “ГОРДОН”)”, – сказал Грозев.

При этом, по его словам, Bellingcat не удалось установить точную причину, почему спецоперация сорвалась.

“Была ли задержка из-за того, что кто-то решил “слить” эту информацию в Россию или в Беларусь, или это было очень плохое управленческое решение (сделать ставку на переговорный процесс вместо того, чтобы поймать этих людей и иметь намного большие рычаги для нового переговорного процесса), – для меня это не так важно. Потому что это было очень-очень плохое решение государства Украина. Почему сорвалась операция? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Если и было предательство, то очень засекреченным звонком или даже намеком, которые нашими средствами не обнаружить. А никто, конечно, не признается в этом. Думаю, самое простое объяснение: это был испуг. Это было решение не создавать конфронтацию с Россией и этим замедлением конечной фазы дать возможность операции сорваться, но без активного вмешательства. Это предательство или просто политический страх – я не знаю. Но даже если это политическая трусость, это очень плохо”, – убежден журналист.

Грозев рассказал, что Bellingcat в начале 2021 года опубликует расследование о срыве спецоперации по захвату наемников ЧВК “Вагнер”, а к концу года выпустит документальный фильм об этом (его планирует выдвинуть на “Оскар”). В дальнейшем группа планирует снять художественный фильм.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский сказал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.



Алеся БАЦМАН

главный редактор