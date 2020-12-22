 

Мнение: Рождественская (почти) Среда в Шоколаднице!!

22.12.2020, 20:15, Разное
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Итак, друзья: чудесный 2020-й подходит к своему неизбежному фатальному концу, и по такому отрадному случаю я решил снова повстречаться с (будущими) читателями в излюбленной Шоколаднице!! Буду там ЗАВТРА с книжками “Страны утраченной эмпатии”, чтобы вручить их каждому желающему с автографом автора и даже, при желании, дружеским селфи!
Рождественская распродажа! Знаменательный день – 23 декабря: когда еще приобрести себе немного “Эмпатии”, как не в преддверии католического Рождества?

Кто не успеет – тот опоздает! Завтра буду “на том же месте в тот же час”: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (985)741-0098. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]

Как всегда – свежий отзыв от читателя:

“К слову, очень понравилась книга. Одна обложка чего стоит: сразу запах несвежих хрущей, нафталина и мокрой пыли. Как разговор с собеседником, который с тобой солидарен почти во всем, но может добавить и от себя по всем пунктам ряд наблюдений и ценных выводов.
Почерпнул систематизированную охапку новых аргументов и фактов для борьбы с совкофилами.
Я бы рекомедовал книгу иностранцам, которые хотели бы глубже понять наши несчастные народы, их мотивации и судьбу.
Ну и, само собой, книга весьма актуальна и для наших людей, на фоне происходящих в Беларуси событий”.

“Книга Рощина весьма любопытна, несмотря на то, что написана она довольно простым языком и в ней найдётся немало спорных моментов”.

Ну и вот это, конечно, феерия! “Страну” читают даже в деревнях!

Источник: Размышления вольного социолога



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