Личное: “Решил получить больше прав”

22.12.2020, 20:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для самостоятельного разбора.

boksit

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Блог читаю три года. Надеюсь попасть на разбор. На поверхности – ревность, а как на самом деле?

Мне 42, с Олегом – ровесники, встречаемся с перерывами почти 3 года. У обоих по двое детей от первых браков, его дети последний год живут с бывшей женой, мои – со мной. Он – ведущий специалист, у меня – свой бизнес несколько лет. Доходы примерно равные, но у него алименты и после судов нет накоплений (бывшая жена отсудила и детей и даже добрачное имущество), а у меня доход разный в течение года. Я сдаю свою квартиру в другом городе, живу в съемной, его квартира в разделе, живет у меня. В быт вкладываюсь больше я, ведь дети мои. Олег построил с ними хорошие отношения. С бывшей женой у него конфликт из-за её незаконных притязаний, она не даёт ему общаться с детьми. У меня хорошие отношения с бывшим мужем, он платит алименты, дети ходят к нему часто, когда он не в командировке. С Олегом бывший муж сейчас нормально взаимодействует, раньше взаимно ревновали.

Любовная ОЗ Олега выше моей. Олег выглядит старше меня и солиднее. Он привлекательный, стройный, умеет заинтересовывать девушек, шутит, рассказывает что-то интересное. Одежда, которую он носит, ему очень идёт. Мне надо работать над имиджем. Как женщина я непривлекательна в целом, нет лишнего веса и явных изъянов, но у меня плохая осанка, надо работать с лицом. У меня значительно больше друзей, знакомых, общения, увлечений, чем у Олега и это его напрягает. Кроме бизнеса я участвую в проектах с мужчинами, это то, что постоянно вызывает у него ревность, хотя он тоже участвует в одном из них и знаком с участниками (все женаты). У Олега не хватает свободного времени из-за работы, у меня его гораздо больше.

Все наши конфликты и расставания, как мне кажется, были связаны с ревностью и его недоверием мне. Первый раз он расстался со мной через год, когда я возила детей к бывшему мужу на праздник (сам бм тогда приехать и взять их не мог). Сказал, что считает, что я поехала на свидание к бывшему, чтобы восстановить отношения, на мои утверждения, что это не так, говорил, что я в любом случае знала, что это вызовет его ревность и должна была не ехать, его не устраивает, что он у меня не на первом месте, и что он не может мне доверять. Я не вижу своей вины, это было в интересах детей, и никаких поводов думать обо мне плохо я не давала. После расставания он еще много раз звонил и ругал меня, я молчала в ответ. После он встречался с кем-то. Мне часто звонил, просто поговорить, на вопросы где я и с кем не отвечала.

Мы снова стали встречаться через несколько месяцев по его инициативе. Мы были вместе почти каждый день. Потом был эпизод, который вызвал мою ревность и подорвал доверие. Примерно через месяц, как сошлись, мы были вдвоём в его квартире, романтика, я рисовала его портрет, его смартфон лежал рядом, раздался звонок. На экране высветилось ласковое прозвище. Он сбросил. Я спросила, кто это, он назвал имя родственницы, соврал. Я сказала «покажи», он открыл список вызовов, там не было. Я сказала «это не то». Он открыл мессенджер. Наверху то самое нежное слово (а я у него записана «Катя»). Я ничего не стала говорить, оделась, спросила «поехали?» У меня был шок, слез не было. Ехали молча. Накрыло по полной меня уже дома. Следующие дни он много раз звонил и писал, просил не разрывать отношения, говорил, что любит меня, сказал, что это девушка, с которой встречался, но только до меня и решил плавно свернуть общение, чтобы само затухло, но она еще иногда звонила, а ласковое прозвище, потому что она ведет себя как-то так, в образе. Мне это всё казалось враньем, и потому что он соврал мне сразу, глядя в глаза, и потому что со мной рвал отношения резко, не стесняясь в выражениях. Я встречаться отказывалась. Он приехал к моей работе, пытался помочь отнести вещи, остановил меня, я почувствовала, как он дрожит, говорил, что любит и только меня, просил простить, слёзы у него стояли в глазах. Я поверила, что любит. Мы продолжили встречаться.

Месяца через три в поездке со всеми детьми я заметила, что он будто погружен в себя. Спросила, беспокоит ли его что-то, могу ли я чем-то помочь, он ответил, что его напрягают суды, дальнейшая судьба детей, поэтому он не может расслабиться даже на отдыхе. Но меня не покидало чувство, что кроме того, ему нехорошо со мною вообще, мне не удается добавить радости в его жизнь, я много помогаю, но я не привлекательная. Его предыдущая девушка была очень красивой и возбуждающей, он показывал её фото, рассказывал. Он никогда не фотографировал меня или со мною. Подумала, не видит нас парой.

Когда мы вернулись, у моего ребенка должен был быть день рождения, я встречалась с бывшим мужем и обсуждала как праздновать, что дарить – бывший муж хотел взять детей на это время. Во время разговора позвонил Олег, спросил, чем занимаюсь, я ответила, что обсуждаю ДР с бывшим мужем, и что перезвоню, как закончу. Когда перезвонила, он сказал, что я пытаюсь усидеть на двух стульях, что он мне не верит, и что он тоже отныне будет ходить на свидания и общаться с другими женщинами. Я ответила, что тогда я не готова продолжать с ним отношения. Он спросил, почему. Я в тот момент подумала, что он ищет повод расстаться без вины и ответила, что разлюбила его. На следующий день, когда дети уехали, он пришёл поговорить. Не извинялся, спросил, не пожалею ли я о расставании. Сказала, что это не имеет значения. Спросил, действительно ли я разлюбила, сердце ушло в пятки, но я подтвердила, и он ушёл.

Мы не встречались несколько месяцев, я погрузилась в работу и проекты, в результате получилось много продвижений. Он звонил всё чаще, общались по телефону по-дружески на нейтральные темы. Иногда он звонил, чтобы обругать, когда предполагал, что я в поездке и с кем-то общаюсь, молчала в ответ или вешала трубку. У меня сохранились теплые отношения с его мамой, она просила иногда о помощи, я помогала. Потом и ему понадобилась помощь, кончилось тем, что мы несколько дней вместе работали. Я не хотела стать сервисом, но считала, что надо помочь, так как просит и так как я начинала с ним это дело, – неправильно, предательство какое-то что ли оставить его в самый важный момент без помощи. Я понимала, что люблю его, это может быть видно и боялась, что он решит, что я хочу снова в отношения и для этого помогаю, поэтому старалась держать дистанцию даже чуть больше, чем прилично. Потом, когда он просил «доверься мне», я уже была уверена, что он тоже влюблен, мы стали жить вместе.

Я была очень счастлива с ним, он все время говорил, что любит, был нежен и заботлив, помогал мне в работе, я ему – в делах. Когда из-за ковида его перевели на удалёнку, он по-прежнему много работал, но уже дома, это было классно, как медовый месяц. Я тоже почти все время проводила дома, минимизировала выезды, готовила, пекла пироги, он ходил за покупками, помогал с домашними делами и даже с детьми. Было очень приятно видеть его всё время рядом, он часто, проходя мимо, обнимал, целовал, и я его тоже. Я не на целый день уезжала по работе и делам, но почему-то он иногда начинал ругать меня за то, что оставляю его одного, когда он не может поехать со мной, хотя знал, что необходимость. Обвинял в том, что я хочу провести время не с ним, что еду не на работу, убеждала в обратном – не верил. Чтобы не оставлять его, я иногда вставала очень рано, и уезжала работать до его пробуждения. Но, если это обнаруживалось, обвинений было чуть ли не больше. Взрыв его ревности наступал иногда, если, например, он слышал, что я разговариваю с другом или поставщиком по работе, или даже незнакомым клиентом по телефону.

Я не понимала, почему несмотря на то, что я его люблю и проявляю это, все время с ним, не флиртую, он мне не верит и ждет измены? Это нелепо еще и потому, что я – серая мышь, ЖДД. Я даже спросила у подруг, может быть со стороны моё поведение не деловое, говорили, нет. В моменты ревности его будто подменяют. Он почти каждый раз уходит, но потом сам возвращается. Может быть, я неправильно реагирую, поэтому это продолжается и ему со мной неспокойно?

Предпоследний раз я уехала на обучение на полдня, он попросил быть на связи. Звонил раз пятнадцать, я брала трубку, включала громкую связь, чтобы он убедился, что я там, где говорю, на его смс типа «я тебе не нужен» отвечала, что нужен. И тем не менее, он приехал проверить, там ли я, мне было обидно и стыдно. Я сказала ему, что он меня позорит перед людьми. Он уехал, потом, когда я вернулась, продолжил высказывать претензии, сказал, что считает, что я ищу мужского внимания, кого-то другого, что поэтому и не даю ответа на его предложение замуж, что он у меня на последнем месте, он это терпеть больше не может, взял вещи, сказал «ну, я поехал?». Я всё слушала, но не отвечала. Ушел в коридор, потом снова пришел, повторил вопрос, я промолчала, сказал, что видит, что мне всё равно, снова ушёл и уехал. На следующий день звонил, просил помириться, говорил, что ему надо к психологу, что понимает, что был в неадеквате. После он стал ходить на личную терапию, и мы помирились.

Он был очень заботлив, все время говорил о любви, мне казалось, что вспышки ревности позади. Он давно перестал предохраняться и говорил, что хочет ребенка. Я тоже хочу, но до этого не была уверена в его любви из-за этих эпизодов с ревностью и его уходами. Потом я узнала, что беременна, была очень рада. Ему не говорила. Предложила заключить брачный договор перед свадьбой (Олег тревожный человек, и очень пострадал от раздела имущества, я не хотела, чтобы у него были какие-то опасения на этот счёт в браке со мной, и мне так спокойнее из-за бизнеса и интеллектуальной собственности). Он согласился. Через несколько дней он спросил, почему я хочу расписаться до НГ, а не после, сказала, что беременна, он обрадовался. Мы подали заявление в ЗАГС.

Мне предстояло УЗИ, я спросила, хочет ли он пойти. Он сказал, что для него это стресс. Тогда я, когда записалась через день, не стала ему говорить об этом. УЗИ должно было быть перед поездкой по его делу, о времени которой он знал. Накануне вечером у меня было удалённое обучение по видео с громкой связью, я была докладчиком. Он работал в той же комнате, всё слышал и неожиданно в середине ушёл. Я звонила ему, когда закончилось, он не брал трубку. Пришёл через час, напряженный. Я спросила, куда он ездил, «что-то случилось?», «что с тобой?». Он грубо отказался мне отвечать, неразборчиво не бегу что-то сказал про участников обучения, я поняла, что снова ревность. Ходил хмурый, я больше не спрашивала. Утром я уехала на УЗИ, он еще спал. Он позвонил, когда я была у кабинета, спросил, специально ли я уехала, чтобы его наказать, ответила «нет, конечно! по делу». Меня позвали в кабинет, я сказала «извини, не могу больше разговаривать, перезвоню», повесила трубку, выключила звук. После УЗИ увидела кучу непринятых, перезванивала много раз, не брал.

Когда вернулась домой, он сказал, что это я нарочно его так наказываю уездом за вчерашнее, и не беру трубку, ответила «нет, конечно! я по делу, это было заранее запланировано», сказала, что перезванивала, а он не брал. Он сказал, что не брал, так как общался с психологом по скайпу, спросил «где была?», одевая ботинки, я ответила «сейчас покажу» и стала доставать заключение УЗИ из сумки, но он сказал, что ему уже всё равно, он знать этого не желает. Я переспросила «ты уверен?», ответил «да» и хлопнул входной дверью. Я стала готовить еду, он зашёл, спросил, не раздеваясь, что же я делала, я сходила за заключением и подала ему, он взял. Я продолжила готовить, услышала, как снова хлопнула дверь.

Когда он вновь вернулся, стал разгоряченно говорить, что терпеть это он больше не желает, я спросила «что именно?», ответил, что ему надоели эти все мужики, что я не могу без мужского внимания, что делаю, что хочу и когда хочу, что я с ним только потому что удобно, а он должен выполнять мои хотелки, что если я буду продолжать общаться с мужчинами, то рано или поздно это плохо кончится, такое общение и жизнь недопустима для замужней женщины, что должно что-то поменяться, что он мне не доверяет и хочет уехать, «давай расставаться». Я спросила «правильно ли я тебя поняла, что ты считаешь, что я веду себя недостойно, тебя не устраивает мой образ жизни и ты хочешь порвать отношения?», ответил, что да, если я собираюсь жить так же. Я сказала «ты хочешь решать, чем мне заниматься и с кем общаться? Я правильно понимаю, что это ультиматум – или я заканчиваю это обучение или ты заканчиваешь отношения со мной?». Он подтвердил, сказал, что это не обучение, а болтология ни о чём, что он послушал и понял, что я занимаюсь этим для развлечения и собственной самооценки, он это терпеть не собирается и хочет уехать. Я сказала «Понятно. Ты не можешь уехать домой из-за ковида? Если хочешь, можешь пожить пока в квартире /моих родственников/, она до Нового Года свободна» (у него дома пожилые родители, а у меня болеет ребенок). Он сказал «я больше видеть и знать тебя не желаю!» После этой фразы я не смогла сдержать слёзы и повернувшись спиной ушла в другой конец комнаты. Он пошел за мной, взял за руки, вернул на прежнее место, сел напротив, стал что-то ещё раздражённо говорить, я не слышала, потому что закрыла глаза руками и пыталась справиться со слезами, мысленно представляя, как пишу текст, мне это удалось. Когда я снова смогла его слышать без слёз, он говорил что-то о том, что я его выгоняю, что он не чувствует себя любимым, что его не устраивает, ему плохо, и что он не знает, что делать. Я пыталась понять, что происходит. Спросила, правильно ли я понимаю, что он считает, что я виновата в том, что ему плохо, и он хочет расстаться. Он стал говорить, что ему плохо и он не знает, что делать. «Ты только что говорил, что расстаешься со мной и не хочешь больше никогда меня видеть». Он сказал, что это потому, что это я его выгоняю, предлагая съехать в квартиру родственников, что я поняла его неправильно. «Ты до этого говорил одно, я переспрашивала, ты подтверждал, а теперь другое – по-моему, ты развернулся назад, я ничего не понимаю.» Он стал кричать, я попросила его не делать этого, чтобы дети не слышали скандала, я ушла в другую комнату. Он пришёл за мной. Я сказала, что не буду разговаривать, если он не перестанет кричать. Он спросил, ультиматум ли это, и может ли он уезжать, если не согласен, я сказала «да, ультиматум, дети для меня всё, это моя ответственность, я думаю, что взрослые люди вполне могут обсудить что угодно без крика». Он стал собирать вещи, я молча наблюдала. Потом пошла к детям, они просились погулять, было поздно, мы оделись и пошли. Когда вернулись, оказалось, что он не уехал. Мы легли спать (спим по-отдельности из-за ковида). На следующий день он ведет себя, будто ничего особого не случилось, пытается обнять, говорить о чем-то, а я в обиде и депрессии, он мне кажется врагом.

Что произошло? Он понял, что я в зависимости из-за беременности и решил получить больше прав, угрожая разрывом? Это его плюс и он хочет расстаться, но сделать меня виноватой? Я чувствую себя преданной, мерзко. Я думала, что брак и беременность снимут его тревогу, и ревность кончится. Колпачок? У меня конфликт в душе – я хочу вернуть любящего Олега и расстаться с Олегом-врагом. Как вести себя теперь? Я готова растить ребенка одна, это лучше, чем поступиться самоуважением и жить в трэше.

Большое спасибо за блог!

С глубоким уважением,

Катя