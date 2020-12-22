Российские миротворцы нашли в Карабахе двух пропавших граждан Армении

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22.12.2020, 20:13, Новости дня
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Двое пропавших граждан Армении найдены в Гадрутском районе Нагорного Карабаха при содействии российских миротворцев, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Двадцать первого декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Он добавил, что российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, уже обработано 528 телефонных обращений.

Ранее сообщалось, что в местах боевых действий в Нагорном Карабахе обнаружены тела более 1 тыс. погибши.

С начала ноября война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



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