 

В Германии заговорили о приближении третьей волны коронавируса

22.12.2020, 20:13, Новости дня
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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.

«Те, кто работает в медицинской сфере, те, кто оценивают статистику, серьезно опасаются, что Рождество и Новый год, так предполагают эксперты, приведут к тому, что мы с таким высоким уровнем (заболеваемости), как сегодня, получим третью волну. Поэтому многие исходят из того, что период 10-15 января будут периодом, когда третья волна себя проявит. Насколько она будет большой, какой урон она нанесен – это в руках жителей Саксонии и Германии», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что в Саксонии, которая в ноябре-декабре оказалась одним из наиболее затронутых второй волной пандемии регионов Германии, власти раньше других федеральных земель приняли дополнительные ограничения в сравнении с теми, что действовали на общефедеральном уровне. Однако и их, по его словам, оказалось недостаточно, поэтому власти продолжили ужесточать режим ограничительных мер. Кречмер призвал продолжать поддерживать уровень контактов на минимальном уровне.

Саксония до сих пор остается лидером в Германии по заболеваемости – показатель заболеваемости за семь дней в расчете на 100 тыс. населения составляет 427 случаев COVID-19.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель ранее объявила о продлении карантина в Германии до 10 января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы.



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