 

Мнение: Принципы

22.12.2020, 20:06, Разное
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В Армении не утихают выступления оппозиции с требованиями отставки Пашиняна. И у происходящего есть два аспекта.

Первый – очевидный. Поражение есть поражение, за него нужно кого-то распять. Виновен ли Пашинян в этом поражении – вопрос спорный и неоднозначный. Ситуация складывалась годами, и в немалой степени ответственность за неготовность армии к войне несут предыдущие власти, почивавшие на лаврах победителей двадцатилетней давности. Но в конце концов, это дело самих армян.

Второй аспект перекликается с первым. Пашинян пришел к власти на волне усталости армянского народа от засилья "карабахского клана" – тех самых ветеранов-победителей, которые посчитали, что по праву победителей они теперь навсегда. Лозунги Пашиняна, с которыми он сумел в 18 году сместить прежние властные группировки – это демократия, ответственность, выборность. И теперь молодая армянская демократия проходит экзамен на свою состоятельность. Безусловно, руководство страны несет ответственность за происходящее. И неважно, как долго оно находится у власти. Да хоть полгода. Власть – это всегда ответственность.

И если это происходящее выглядит негативно, то наиболее логичный шаг – доверить народу решить судьбу власти. И принять это решение, каким бы оно ни было. Народ при этом, кстати, может и ошибиться в своем выборе и решении. Почему нет? Но смысл любой демократии именно в этом – взаимной ответственности. Власть отвечает перед народом, народ – перед своим собственным будущим.

Ситуация, когда руководитель страны всегда там, где победа (реальная или выдуманная – неважно), а вот во время провалов и поражений он прячется по кустам или подвалам – это, конечно, мерзкая ситуация. И такой руководитель ничего, кроме брезгливости, вызывать не может. Посмотрим, как справится с бременем личной ответственности Пашинян. Будет ли он верен тем принципам, с которыми пришел к власти. Или будет искать запасные выходы.

Источник: Эль Мюрид



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