Мнение: В Россию возвращаются вытрезвители

22.12.2020, 20:04, Разное

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В России официально возвращаются вытрезвители, которые отменили при Медведеве в 2011 году. Спустя 9 лет внезапно выяснилось, что без вытрезвителей не обойтись. Госдума сегодня приняла соответствующий закон.

Полиция получит возможность паковать пьяных граждан, отвозить их в вытрезвители (если нет возможности доставить их по месту проживания), после чего счастливчики будут получать счет за оказанные вытрезвителем услуги. Услуга платная. Называется цифра в 1500 рублей.

Онищенко грозит, что следующим шагом станет возвращение ЛТП.

PS. И до кучи. С сего дня в РФ сенаторам и депутатам запрещено иметь гражданство других государств.

Наличие иностранного гражданства теперь является основанием для прекращения полномочий. Лучше поздно, чем никогда.