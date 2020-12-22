 

Мнение: В Россию возвращаются вытрезвители

22.12.2020, 20:04, Разное
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В России официально возвращаются вытрезвители, которые отменили при Медведеве в 2011 году. Спустя 9 лет внезапно выяснилось, что без вытрезвителей не обойтись. Госдума сегодня приняла соответствующий закон.
Полиция получит возможность паковать пьяных граждан, отвозить их в вытрезвители (если нет возможности доставить их по месту проживания), после чего счастливчики будут получать счет за оказанные вытрезвителем услуги. Услуга платная. Называется цифра в 1500 рублей.

 Онищенко грозит, что следующим шагом станет возвращение ЛТП.

PS. И до кучи. С сего дня в РФ сенаторам и депутатам запрещено иметь гражданство других государств.
Наличие иностранного гражданства теперь является основанием для прекращения полномочий. Лучше поздно, чем никогда.

Источник: Colonel Cassad



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