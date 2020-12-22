 

Россиянам назвали способ определения недолива топлива на АЗС

22.12.2020, 19:55, Разное
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Россиянам рассказали о действенном способе проверки топлива, налитого в бак на АЗС. Для этого необходимо самостоятельно применять так называемый мерник. По словам экспертов, прибор должен находиться на каждой такой станции.
Если у клиента есть желание проверить количество полученного топлива, он может обратиться к работнику с просьбой заполнить мерник с любого имеющегося на заправке пистолета. При этом оба объема должны совпадать. Иногда работники АЗС сталкиваются с такими просьбами владельцев транспортных средств.

Также эксперты прокомментировали мнение владельцев машин, касающееся топлива Аи-92. Многие считают его безопасным, поскольку в нем якобы отсутствуют различные вредные присадки. Водителям желательно в любом случае выполнять все советы производителей и использовать топливо не ниже класса А-95, пишет iReactor.



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