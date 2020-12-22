Ученые обнаружили в Испании более полусотни новых военных объектов периода римского господства

22.12.2020, 19:55, Разное

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Объединенный коллектив испанских и британских ученых провел исследование, в ходе которого изучил местность Пиринейского полуострова на предмет наличия новых археологических находок. В результате исследователи нашли 66 ранее неизвестных военных объектов, которые относятся к периоду римского господства в регионе.

Все упомянутые строения размещались на территории современных испанских провинций Леон, Паленсия, Бургос и Кантабрия, расположенных в бассейне реки Дуэро неподалеку от подножия Кантабрийских гор. Именно в этой местности в I веке до нашей эры происходили масштабные военные действия между многочисленной античной армией, расширяющей границы Римской республики, и отстаивающим свою независимость местным населением иберов. В ходе научной работы специалистами был использован целый ряд инновационных технологических приемов, в числе которых: снимки спутниковой и аэрофотосъемки, веб-ресурсы геопорталов Google Earth Bing и Maps, а также методика создания трехмерных моделей местности в соответствии с данными лазерных радаров LiDAR. Кроме того, для более тщательного уточнения информации практиковались использование дронов и выезд на полевые изыскания археологов. Специалисты обработали снимки методом наложения кадров и смогли разобрать контуры построенных римлянами дорог и лагерей, имевших форму, подобную прямоугольной игральной карте. Ограничения военных поселений фиксировались по остаткам рвов или валов из земли или камня, едва заметных на современных поверхностях ландшафта. Всего было найдено 66 лагерей, что, как полагают ученые, свидетельствует о даже более масштабном присутствии римской армии в регионе, чем ранее считали представители исторической науки.

“Остатки представляют собой временные лагеря, которые римская армия создала при движении через враждебную территорию или при маневрировании вокруг своих постоянных баз. Они свидетельствуют об интенсивной деятельности римлян у входа в Кантабрийские горы во время последней фазы римского завоевания Испании”, резюмировал один из авторов исследования, доктор Фонте. Об этом сообщают РИА Новости.