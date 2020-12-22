Боливийские ученые предложили эффективный метод лечения COVID-19 без применения ИВЛ

22.12.2020, 19:56, Разное

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Боливийские исследователи провели сравнительный анализ течения COVID-19 и острой горной болезни, вызывающей отек легких и весьма характерной для указанной страны. На основании результатов аналитической работы исследователи из Южной Америки предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19 без применения аппарата искусственной вентиляции легких.

Как объяснили исследователи из Боливии, механизм действия коронавируса весьма схож с процессами, протекающими в ходе высокогорного отека легких. При этом эксперты видят в такой динамике некий позитивный фактор, так как, по их словам, упомянутая болезнь, довольно распространенная в южноамериканском регионе, поддается эффективному лечению. Дело в том, что сопутствующий горной болезни отек дыхательного органа полностью обратим из-за того, что не сопряжен с разрушением альвеол. Более того, использование в подобном случае ИВЛ несет определенную опасность, поскольку при любом исходе его применение приводит к необратимому фиброзу, заключающемуся в образовании рубцов в легких. Вместо ставшего уже традиционным применения аппарата специалисты предлагают использовать метод неинвазивной оксигенации с попутным введением эритропоэтина – гормона, естественным образом увеличивающего генерацию красных кровяных телец и защищающего сердечно-сосудистую систему от губительного воздействия гипоксии. При этом дополнительную помощь в лечении может оказать применение противовоспалительных, антикоагулянтных, противокашлевых и жаропонижающих препаратов.

Резюмируя результаты исследования, его руководитель Густаво Зубиета-Каллех отметил, что в качестве идеального средства лечения поражения легких при COVID-19 можно было бы использовать скафандр космического типа, снабженный электровентилятором для подачи кислорода и биофильтром для предотвращения попадания извне других патогенов. Об этом сообщают РИА Новости.