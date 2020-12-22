«Отменённые» пенсионные накопления россиянам зачтут, как церковную десятину

22.12.2020, 19:57, Разное

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Госдума определила судьбу пенсионных накоплений россиян, оставшихся после отмены накопительной части пенсии.

Эти средства будут зачтены в качестве «церковного налога», или, другими словами, «церковной десятины» за будущие четыре года.

Идея «церковного налога» в размере десяти процентов от дохода обсуждается уже не менее пятнадцати лет, однако правительство, опасаясь негативных политических последствий, тормозило прохождение законопроекта, несмотря на полную готовность парламента его одобрить.

– Церковный налог – вполне цивилизованная практика. Например, в Германии, где я часто бываю, он называется «кирхенштоер». Все спокойно платят. Ведь церкви надо на что-то жить и работать. А у нас из этого делают какую-то проблему, — заявил депутат от «Единой России» Антон Шипулин.

Принятый Думой закон решает сразу две застарелые проблемы: во-первых, проблему безболезненного введения церковного налога. За те четыре года, что он будет взиматься «виртуально», без реальной выплаты, граждане привыкнут к нему и не будут протестовать. Во-вторых, наконец-то найдено применение деньгам, оставшимся «бесхозными» после того, как накопительная пенсионная система была ликвидирована.

До конца 2021 года каждый гражданин должен определиться, какой из четырёх традиционных конфессий – православие, ислам, буддизм или иудаизм, будут переданы его накопления. Сообщить о своём решении можно через портал «Госуслуги» или письменно через отделение Пенсионного фонда. Средства «молчунов», которые не сделают распоряжения вовремя, направят на развитие зарубежной инфраструктуры Русской православной церкви.

В законе особо отмечается, что финансирование религиозной деятельности иными средствами, кроме средств «церковного налога», будет категорически запрещено. По мнению депутатов, это поставит крест на деятельности разного рода сект и нежелательных религиозных организаций.