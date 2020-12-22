Ученые научились предсказывать приступ эпилепсии за сутки

22.12.2020, 19:54, Разное

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Эпилептический приступ: тяжесть непредсказуемости

При эпилепсии судорожные приступы происходят спонтанно. Один эпилептический припадок длится несколько минут, в подавляющем числе случаев он не опасен для жизни. Однако из-за непредсказуемости он может вызвать тяжелые травмы, требующие лечение или чреватые инвалидностью. Ощущение неопределенности, которое связано со спонтанностью приступов, негативно влияет на психологическое состояние и независимость эпилептиков.

«Стоит помнить, что в настоящее время у пациентов совершенно нет информации об их будущем – например, они не знают, что с ними случится завтра – и мы надеемся, что наша работа снизят уровень неопределенности для многих людей», – объясняет автор нового исследования Викрам Рао (Vikram Rao) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

До настоящего времени успехи в прогнозировании эпилептических приступов были сравнительно скромными. В 2013 году постоянное мониторирование электроэнцефалограммы позволило прогнозировать эпилептические приступы за несколько минут до их начала. Однако это исследование было небольшим, а технология, которая была использована в нем, больше недоступна.

Новое исследование

В новом исследовании ученые использовали данные, полученные при помощи устройства производства компании NeuroPace. Электроды этого прибора имплантируют под кости черепа, что позволяют записывать электроэнцефалограмму (ЭЭГ) непрерывно (хронически) в течение многих лет. Это устройство было одобрено FDA в 2013 году, однако в исследованиях его начали использовать на несколько лет раньше.

В первой стадии исследования ученые анализировали данные хронической ЭЭГ, которую записывали у 18 пациентов с эпилепсией в течение почти 10 лет. Они тщательно проанализировали изменения на ЭЭГ, которые отмечались у участников исследования за несколько дней до приступа. На основании этих данных авторы исследования разработали алгоритм, который позволяет предсказывать приступы эпилепсии.

Разработанный алгоритм ученые проверили на данных еще 157 пациентов, которые участвовали в длительном исследовании мозговых имплантатов для записи ЭЭГ. Он позволял предсказать приступ за три дня у 40%, и за один день – у 66% эпилептиков.

Система, которая разработана авторами исследования, еще не готова для использования на практике. Во время работы появился ряд вопросов, которые потребовали дополнительной работы над алгоритмом. Кроме того, текущее приспособление для хронической записи электроэнцефалограммы требует хирургической имплантации, что ограничивает его применение. Ученые надеются, что в будущем электроды можно будет располагать более поверхностно, например, под кожей скальпа.

«Я не думаю, что когда-либо смогу сказать пациенту, что у него или нее будет приступ точно в 3:17 завтра. Это все равно, что предсказывать, когда ударит молния», – утверждает Рао. Однако он думает, что новые данные позволяют надеяться на увеличение точности предсказания в будущем.

Ученые считают, что точность в 90% была бы огромным достижением. Получив такой прогноз, человек мог бы особенно тщательно избегать триггеры приступов (например, алкоголь) и избегать рискованных видов активности (например, не водить машину).