Прививки от COVID в Петербурге сделали более 1 тыс. человек

22.12.2020, 19:52, Новости дня

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Стационары Петербурга полностью обеспечены лекарствами для лечения пациентов с коронавирусом, их запас пополняется еженедельно, сообщил губернатора города Александр Беглов. По его словам, уже 1035 жителей сделали прививки от COVID-19.

«Стационары города полностью обеспечены лекарствами для лечения больных коронавирусом. (…) Запас основных препаратов пополняется еженедельно. На 22 декабря он составлял десять и более дней», – сказал Беглов по итогам заседания федерального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщила пресс-службы администрации губернатора

Беглов также сообщил, что от коронавируса в Петербурге привиты 1 тыс. 35 человек, в том числе 179 человек прошли оба этапа вакцинации. Всего в город поступило 7 тыс. 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-вак (торговая марка «Спутник V»), а также 1 тыс. доз вакцины ЭпиВакКорона. Он отметил, что в Петербурге работают 20 пунктов вакцинации.

В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса также сообщили, что более 1 тыс. человек уже привиты от COVID-19 в Санкт-Петербурге. «Вакцинацию проходят медработники, сотрудники образовательных учреждений, начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников. (…) Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено», – говорится в материалах совета.

По словам губернатора Петербурга, в городе охват тестированием составляет 696 тестов на 100 тыс. населения при нормативе Роспотребнадзора в 150 тестов на 100 тыс. населения. С начала пандемии в Петербурге проведено 5,7 млн ПЦР-исследований.

В пресс-службе отметили, что в среднем каждый день проводится более 40 тыс. тестов, пиковые значения достигают 44 тыс. и более.

Кроме того, Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в Петербурге как сложную, но контролируемую. «Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один», – сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора, передает РИА «Новости».

По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования. «Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится», – подчеркнул губернатор Петербурга.

В свою очередь аппарат вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева сообщил, что более 470 специализированных коек для пациентов с коронавирусом подготовлено в павильоне №8 временного госпиталя в «Ленэкспо».

Эргашев во вторник проверил готовность павильона №8 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» к приему пациентов с коронавирусом, находящихся в состоянии средней тяжести.

«Кислородная емкость в корпусе №8 самая большая, на восемь тонн, при полной заполненности коек ее хватит на неделю… В павильоне размещены все необходимые системы жизнеобеспечения. Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи», – сказал Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточняет аппарат вице-губернатора, в восьмом павильоне развернуты 474 койки, к каждой из которых подведен кислород. При этом здесь не предусмотрено реанимационное отделение, при ухудшении состояния пациенты будут переводиться в павильон №5, где есть 15 коек реанимации.

«В ближайшее время во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» дополнительно будут открыты 680 коек для пациентов с коронавирусом в корпусах №1, 2, 3», – сообщают городские власти.

Всего в «Ленэкспо» сейчас развернуто 1 тыс. 295 коек в павильонах №5 и №7, где, по данным на вторник, находятся 636 человек.

Ранее Беглов заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, однако эпидемическая ситуация контролируемая.

В то же время в пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что павильон временного госпиталя «Ленэкспо» почти на 500 мест для пациентов с коронавирусом планируется открыть в Петербурге 22 декабря.