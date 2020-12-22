 

Российский Су-30 перехватил японский патрульный самолет

22.12.2020, 19:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский истребитель Су-30 сопроводил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.

В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии, передает РИА «Новости».

В Центре управления обороной отметили, что нарушения государственной границы РФ не произошло.

7 декабря истребитель Су-30 Южного военного округа сопроводил над Черным морем три самолета ВВС США и Франции, которые приблизились к госгранице России.

Напомним также, в июле Минобороны заказало универсальный двигатель для российских истребителей Су-27, Су-30 и Су-35.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / В Борисполе, где от COVID-19 умер действующий мэр, должны пройти повторные выборы – Айвазовская

14.11 / CNBC – американские врачи и медсёстры «истощены физически и эмоционально»

07.12 / На акции протеста в Минске задержали двух российских журналисток

24.08 / Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

10.07 / Эксперт CBS – до торговой войны США и Китай шли к технологическому прогрессу сообща

03.08 / Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

01.11 / Больше слаженности — ЕС профинансирует транспортировку больных коронавирусом через границу

23.10 / Глава Государственной судебной администрации Украины подал в отставку

19.11 / Американский генерал призвал разместить гиперзвуковое оружие США в Азии

29.06 / Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска