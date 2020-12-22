Российский Су-30 перехватил японский патрульный самолет
22.12.2020, 19:52,
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Российский истребитель Су-30 сопроводил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии, передает РИА «Новости».
В Центре управления обороной отметили, что нарушения государственной границы РФ не произошло.
7 декабря истребитель Су-30 Южного военного округа сопроводил над Черным морем три самолета ВВС США и Франции, которые приблизились к госгранице России.
Напомним также, в июле Минобороны заказало универсальный двигатель для российских истребителей Су-27, Су-30 и Су-35.
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