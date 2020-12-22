Российский Су-30 перехватил японский патрульный самолет

22.12.2020, 19:52, Новости дня

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Российский истребитель Су-30 сопроводил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.

В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии, передает РИА «Новости».

В Центре управления обороной отметили, что нарушения государственной границы РФ не произошло.

7 декабря истребитель Су-30 Южного военного округа сопроводил над Черным морем три самолета ВВС США и Франции, которые приблизились к госгранице России.

Напомним также, в июле Минобороны заказало универсальный двигатель для российских истребителей Су-27, Су-30 и Су-35.