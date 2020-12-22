Мнение: Робинзон-работорговец, голодающие британские дети и разбавленный «Новичок»

22.12.2020, 19:50, Разное

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1. В комментариях к посту о том, почему дети перестали читать приключенческую классику вроде того же «Робинзона Крузо», на удивление многие согласились с выбором современных школьников. Для кого-то роман Даниэля Дефо просто нудный и устаревший, а кто-то считает его откровенно вредным. Видимо, последняя точка зрения скоро победит на Западе, где история Робинзона более не вписывается в господствующую идеологию. Вот, например, что написала в прошлом году левая британская газета «Гардиан» на 300-летие выхода романа в свет:

https://www.theguardian.com/books/2019/apr/19/robinson-crusoe-at-300-its-time-to-let-go-of-this-toxic-colonial-fairytale

Робинзону Крузо 300: почему пора избавиться от этой колониальной сказки.

Книга Дефо вдохновила множество романов, голливудских фильмов и игр, но лучше бы потерпевший кораблекрушение работорговец никогда не стал моделью для подражания. <…>

Школьные преподаватели в викторианскую эпоху считали Крузо образцовым примером самодостаточности, но по факту учили своих подопечных полагаться на слуг и на женщин.

Автор статьи упрекает Робинзона в том, что его самодостаточная жизнь на острове, который он успешно обороняет от пришельцев, стала чем-то вроде гимна Британской империи и её колониализму:

На своём уютном небольшом острове Крузо становится монархом: «Мой остров был теперь населён, и я считал, что у меня теперь нет недостатка в подданных – было крайне приятно думать (и я часто наслаждался этой мыслью), насколько я похож на короля». На первый взгляд, мораль этой истории была такова: тяжело работай, веруй, и ты обретёшь владычество над другими людьми. <…> Но когда в конце романа Крузо действительно становится богатым, это богатство происходит не от его собственного труда, а от труда рабов на принадлежащей ему плантации в Бразилии. <…>

До того, как оказаться на острове, он был работорговцем; и когда они вместе с мальчиком-мавром сбежали из плена у турецких пиратов, мальчика Крузо продал спасшему их португальскому капитану. После возвращения с острова, в книге «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», его отношение к небелым людям осталось тем же самым: «Я смотрел на этих дикарей как на рабов, как на людей, для которых мы могли бы найти работу и использовать их, или же с радостью перевезти их в любую другую часть света, поскольку наша задача была избавиться от них, и нас вполне удовлетворило бы, если бы они были отправлены в любую страну, чтобы никогда снова не увидеть свою собственную.»

В своих «Дальнейших приключениях» Робинзон также совершает полное развесистой клюквы путешествие через Россию («Великую Тартарию»). В общем, персонаж и вправду крайне неоднозначный.

На Западе, в угоду левым культуроборцам, постепенно «избавляются» от классических героев за их несоответствие сегодняшнему дню. Но с водой, к сожалению, выплескивают и ребёнка. Ведь для большинства читателей «Робинзон» – это всё же книга не о рабстве и не о расизме, а о трудолюбии, терпении, находчивости и умении не сдаваться в сложных ситуациях. Изгоняя такие книги из системы образования, Запад рискует расстаться с той самой трудовой протестантской этикой, которая сделала его великим.

И, да, раз уж речь зашла про робинзонов и выживание в опасных диких местах. Я закончил свой стрим по Мафии, получилось десять серий примерно по часу каждая:

https://www.youtube.com/watch?v=DRSHEwRX39w&list=PLxOGdljM9EltIGD4nmen2RGM_EGLtOYom

Какой же большой контраст с первой наивной версией игры, которая вышла в 2002 году, и которая даже в том примитивном виде казалась молодому мне настоящим шедевром!

https://www.youtube.com/watch?v=bkXtUrb_eT4

Так вот, теперь я начал прохождение Римволда, в режиме «голый и безоружный во враждебном окружении». Первые две серии уже готовы:

https://www.youtube.com/watch?v=PBXfEiHfGxg

https://www.youtube.com/watch?v=y6xnW4gW4H8

Смотреть мои стримы можно или на Ютубе, или, когда Ютуб забанят в России, прямо на Твиче, вот здесь:

https://www.twitch.tv/krestovik

2. Некоторые читатели из Британии пишут, что у них там всё в порядке: они вовсе не запасаются едой и не сметают полки в магазинах на фоне коронавируса, экономического кризиса и возможного завершения Брекзита без сделки.

Положим, до голода в Британии пока далеко. Но как тогда объяснить следующую новость?

https://www.kommersant.ru/doc/4617056

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вчера, 16 декабря, сообщил, что его британское подразделение поставит продовольственную помощь голодающим детям в Великобритании. СМИ отмечают, что это станет первым случаем за 70-летнюю историю фонда, когда продовольственная помощь предоставляется детям этой страны. Как правило, этот фонд оказывает помощь детям из беднейших развивающихся стран.

Отмечается, что на фоне пандемии, самоизоляции и карантинных мер в некоторых британских семьях резко ухудшилась ситуация с доходами и обеспеченностью питанием. По данным опроса благотворительной организации Food Foundation, 2,4 млн детей (17%) живут в семьях с «неблагополучным» обеспечением продуктами питания. К октябрю еще 900 тыс. детей в Великобритании подали заявки на получение бесплатного школьного питания. В связи с этим ЮНИСЕФ предоставил £25 тыс. местной благотворительной организации School Food Matters, которая закупит завтраки для детей в нуждающихся семьях на период рождественских каникул.

3. Блогер Алексей Николов (гендиректор телеканала RT) выдвинул версию, почему «Новичок» постоянно не работает:

https://a-nikolov.livejournal.com/511658.html

И, главное, всё было так очевидно… Ну, теперь-то, надеюсь, всем понятно? Просто на той секретной колонке, где всем в канист… то есть в баночки с логотипом «Nina Ricci» разливают «Новичок», сидит такой вот Василий Алибабаевич, расхититель народного добра, который этот «Новичок» безбожно бодяжит, используя для этой цели проверенный десятилетиями универсальный растворитель — ослиную мочу. Полученные в результате своих преступных действий неучтённые излишки «Новичка» он, как положено, пускает «налево» — продает за полцены дачникам, которые таким способом пытаются избавиться от крыс, муравьев, тараканов и шумных соседей.

А несчастные представители разных секретных организаций, получив под видом качественной продукции такой вот разбодяженный «Новичок», после этого годами выбиваются из сил, подливают его раз за разом, но никак не могут выполнить ни одно из заданий центра — ни Скрипаля отравить, ни его дочь, ни Навального, ни его жену, ни Кара-Мурзу, ни Верзилова, ни Быкова…

Слегка отравить ещё получается, но чтоб насмерть, как было записано в особо секретном задании — нипочём.