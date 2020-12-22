Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов

22.12.2020, 19:46, Новости дня

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Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба главы РФ.

В ведомстве отметили, что Путин подписал федеральный закон “О внесении изменения в ст. 3 Федерального закона “О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи”.

Согласно закону №462-ФЗ (.pdf), президентов РФ и членов их семей не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру. Это правило также распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Привилегии предоставляются не только на период исполнения президентских полномочий, но и вне него.

В законе сообщается, что лишить гарантий экс-президента сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Соответствующее решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы РФ и при наличии заключения ее специальной комиссии.

Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения, иначе его отклонят.

Ранее по законодательству РФ экс-президента могли лишит неприкосновенности, если против него открыли уголовное производство по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

22 декабря Путин подписал закон, который позволи ему стать пожизненным сенатором.