В Москве режиссер с трусами в руках провел акцию в поддержку Навального. Его задержали и отпустили, но трусы изъяли

22.12.2020, 19:46, Новости дня

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Российский режиссер-документалист Виталий Манский 22 декабря пришел к зданию Федеральной службы безопасности РФ в Москве на акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Он стоял с трусами в руках, видео обнародовал в Facebook коллега Манского – режиссер-документалист Аскольд Куров.

“Новой газете” Куров рассказал, что Манский успел простоять на пикете “буквально пять секунд”. Затем, как видно на видео, к Манскому подошли полицейские и спросили, зачем он это сделал.

“Чтобы чистые были”, – ответил режиссер, встряхивая и складывая трусы. Он подчеркнул, что вышел на протест, чтобы выразить гражданскую позицию.

Затем, сказал Куров, Манского задержали и отвезли в отделение.

https://www.facebook.com/askold.k/videos/10221749489263899/

Позже режиссер сообщил, что его коллегу выпустили.

“Манский на свободе, но у него изъяли трусы”, – написал Куров, обнародовав комментарий режиссера.

https://www.facebook.com/askold.k/videos/10221750372645983/

“Главное достижение сегодняшнего дня, что мои трусы – в деле. Они подшиты к делу. В России светлого будущего придут люди в архив, будут разбираться, как мы жили. Открывают дело – а там трусы”, – сыронизировал Манский.

Режиссер назвал абсурдом ситуацию с его задержанием.

“Я попал в огромный мир абсурда. Когда 20 взрослых мужиков занимаются тем, что арестовывают человека, делающего фотографию, а потом целое отделение милиции – люди с погонами со звездочками – множит этот абсурд и бетонирует его, он вырастает в гору абсурда”, – резюмировал Манский.

https://www.facebook.com/askold.k/videos/10221751170305924/

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка