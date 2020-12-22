 

До конца года страны ЕС получат 12,5 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech

22.12.2020, 19:46, Новости дня
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Страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят немецкая компания BioNTech и американская Pfizer. Об этом 22 декабря заявил главный коммерческий директор BioNTech Шон Маретт, сообщает Reuters.

По его словам, поставки начнутся в ближайшие пять дней.

До конца года BioNTech и Pfizer планируют изготовить 50 млн доз вакцины против COVID-19.

В комментарии агентству DPA соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы. По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. В течение двух недель в BioNTech изучат действие вакцины экспериментально.

BioNTech готовится к поставкам вакцины после того, как европейский регулятор признал ее безопасной и эффективной. Ожидается, что в ближайшие дни препарат будет одобрен для использования в странах ЕС. До этого вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 22 декабря в мире заразилось более 77,55 млн человек, 1,7 млн из них скончались, почти 44 млн выздоровели.

По данным ВОЗ, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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