Комаровский: Люди пытаются сами обеспечить себя и родных кислородом, однако не знают элементарных правил обращения с таким оборудованием

22.12.2020, 19:46, Новости дня

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Тема очень важная. Сейчас действительно наболевшая до того, что тысячи людей самостоятельно пытаются решить проблему обеспечения себя и родных в случае надобности кислородом, затаскивая в дом к постели больного громадные кислородные баллоны… Но это же чрезвычайно опасно – нужно помнить, что кислород несовместим с жирами – руками в масле или чем-то подобном нельзя работать с кислородными баллонами, что это оборудование взрывоопасно, а значит, следует быть осторожнее с огнем. Людям нужно постоянно рассказывать о технике безопасности при использовании кислорода: как и где должны размещаться баллоны хотя бы.

Если ваша коронавирусная инфекция протекает так, что вы реально испытываете дефицит кислорода и пульсоксиметр вам показывает сатурацию ниже 92%, то кислородный баллончик на 40 вдохов или кислородная подушка, которой вы будете пользоваться три минуты, ничего принципиально не изменят.

Если у вас есть ощущение нехватки воздуха и/или пульсоксиметр показывает ниже 93% – вам нужен кислород. Конечно, самый эффективный и безопасный способ в домашних условиях – использование кислородного концентратора. А этот прибор берет воздух из комнаты, кое-что с ним делает, и на выходе получается из 21% кислорода, содержащегося в воздухе, почти чистый кислород. Поэтому очень важно сделать так, чтобы в комнату поступал свежий воздух – прибору нужно откуда-то добывать кислород. И если вы поставили концентратор в комнату, но все вокруг закрыли, чтобы больного, не дай бог, не продуло, то прибор не сможет эффективно работать – ему просто неоткуда будет брать кислород.

Итак, вы решили купить или взять в аренду кислородный концентратор. Но прибор этот должен быть рассчитан минимум на 5 литров в минуту (а лучше на 10), и использовать его с маской или носовой канюлей нужно столько, пока у вас не уйдет ощущение нехватки воздуха, пока вы не перестанете задыхаться и сатурация у вас не станет 95% и выше. Сколько на это уйдет времени – не знает никто. Но кроме концентратора, обязательно еще лежать на животе минимум четыре − шесть часов в день. И только когда вам станет субъективно и объективно (сатурация поднимется минимум до 93–95%) лучше, вы сможете поделиться концентратором с тем, кто в нем нуждается.

А вообще меня просто переполняет возмущение, когда вы задаете такие вопросы. О технике безопасности при обращении с кислородом – ну вы же слышали в новостях, как во многих городах в больницах взрываются кислородные баллоны и при этом гибнут люди? – нужно рассказывать по всем каналам постоянно. Потому что все это происходит из-за того, что люди впервые в жизни подходят к кислородному баллону, они не знают, что такое редуктор, что на нем есть специальный дозатор, который регулирует количество кислорода… Всего этого они не понимают, не знают элементарных правил обращения с таким оборудованием. Поэтому вместо политических ток-шоу надо каждый вечер рассказывать, что такое редуктор и кислородный баллон, как с ними правильно обращаться, чтобы люди могли сами выживать, если государство не может их обеспечить всем необходимым в такой ситуации. Всем здоровья!

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора