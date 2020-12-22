Польский политолог – остановить «Северный поток — 2» могли только США, но теперь и им это не под силу

22.12.2020, 19:42, Новости дня

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Чёрные тучи, которые вместе с санкциями США нависли над будущим газопровода «Северный поток — 2», расступаются, говорит польский политолог Кшиштоф Кавенцкий. В беседе с Nasz Dziennik он объясняет, что энергетической солидарности нет не только в Германии, но и во всём ЕС, который совершенно пассивен по отношению к этому угрожающему безопасности Европы проекту.



Reuters

Уже в 2015 году, когда началось строительство газопровода «Северный поток — 2», некоторые эксперты отмечали, что у ЕС нет никаких шансов остановить этот проект, рассказывает в беседе с Nasz Dziennik польский политолог Кшиштоф Кавенцкий. В интервью он объясняет, что единственная надежда в этом вопросе возлагалась на США с их решительной и однозначной позицией. «Однако санкции США лишь на некоторое время приостановили сооружение газопровода, строительство которого на тот момент было уже практически завершено. Следовательно, возобновление прокладки газопровода меня нисколько не удивляет», — отмечает эксперт.

По его мнению, слова Владимира Путина о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» практически завершено, — воплощаются в реальность. Более того, по всей видимости, немецкие политики тоже хотят этого, ведь даже дело по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального не повлияло на позицию Берлина в этом вопросе. Он не раз давал понять, что даже без помощи со стороны зарубежных партнёров «Северный поток — 2» будет достроен. «И, как отчётливо видно, Германия и РФ последовательно идут к этому», — добавляет он.

В беседе он прогнозирует, что после 20 января — присяги Джо Байдена — следует ожидать усиления активности лобби Германии среди американских демократов. «В любом случае с согласия США или без него Германия сделает всё возможное, чтобы довести до конца строительство этого совместного российско-немецкого газового проекта», — подчёркивает политолог.

В беседе он отмечает, что ведущие немецкие политики всеми силами защищают «Северный поток — 2» и декларируют оказание всей необходимой помощи российской стороне в завершении строительства. «Так что вопрос состоит только в том, когда это произойдет. Также прошу обратить внимание на то, что в Европе, кроме Польши и Прибалтики, никто не выступает против запуска «Северного потока — 2», будто они не осознают, что после завершения этого российско-германского проекта они фактически станут зависимы от российского газа», — отмечает Кавенцкий.

Поэтому, по его мнению, неэффективность американских санкций объясняется прежде всего отсутствием европейской солидарности по вопросу газопровода. «Всё указывает на то, что скорее всего чёрные тучи, нависшие в конце 2019 года над строительством газопровода «Северный поток — 2» вместе с санкциями США, сейчас расступаются», — констатирует политолог.

Он также обращает внимание на то, что единственной страной, которая теоретически могла остановить строительство второй ветки газопровода, были США, но, по всей видимости, это уже осталось в прошлом. Он уверен, что санкции США были введены слишком поздно: в финальной стадии президентского срока Дональда Трампа. Более того, санкции были направлены только на компании, принимающие участие в строительстве газопровода, а не продающие газ, поэтому изначально не стоило рассчитывать на их эффективность, ведь «Северный поток — 2» был уже практически готов.

Кавенцкий считает, что хоть Германия и надеется на то, что новый хозяин Белого дома будет более открыт к диалогу, тем не менее, по его мнению, позиция США в этом вопросе вряд ли изменится. Джо Байден и его команда уже в прошлом были критически настроены по отношению к строительству второй ветки, более того, это они упрекали Дональда Трампа в слишком снисходительной политике в отношении Владимира Путина.

«Американская дипломатия осознаёт, что монополия «Газпрома» на поставки газа лишь поспособствует стремлениям РФ по расширению её влияния в Центральной и Восточной Европе и тем самым ограничит возможности американской политики в этом направлении», — объясняет политолог.

«Более значимыми для американцев могут оказаться экономические вопросы. Я думаю, что Джо Байден, впрочем, как и Дональд Трамп, будет заинтересован в поставках сжиженного природного газа из США в Польшу и другие европейские страны», — добавляет он.

В беседе эксперт в очередной раз утверждает, что энергетической солидарности как со стороны Германии, так и во всём ЕС, просто не существует. «С одной стороны, ЕС предложил ввести санкции в отношении РФ за присоединение Крыма*, а с другой стороны — он совершенно пассивен в отношении строительства второй нитки газопровода, соединяющего Россию с Германией по дну Балтийского моря», — подчёркивает он.

Кавенцкий согласен с тем, что Германия стоит одной ногой в Брюсселе, а другой — в Кремле. «Стратегия немецкой политики заключается в построении своей державной политики в Европе, опирающейся на «две ноги» — Россию и ЕС. Проект «Северный поток — 2» — наилучший тому пример. Примечательно также то, что строительство «Северного потока — 2» началось вскоре после аннексии Крыма Россией», — отмечает он.

По мнению польского политолога завершение строительства «Северного потока — 2» повлечёт за собой укрепление политических и экономических отношений между Москвой и Берлином, а также раскол внутри ЕС на страны «старого ЕС», которые подчиняются диктату Берлина, и страны Центрально-Восточной Европы, для которых независимость, в том числе энергетическая, представляет особо большое значение.

В свою очередь, для Польши это станет очередным доказательством того, что её геостратегическое положение между Германией и Россией нисколько не изменилось. «Сотрудничество Германии и РФ всегда приводило к оспариванию независимости и даже территориальной целостности нашего государства. В краткосрочной перспективе завершение проекта «Северный поток — 2» представляет собой угрозу энергетической, а потенциально и политической безопасности Польши», — резюмирует в беседа с Nasz Dziennik польский политолог Кшиштоф Кавенцкий.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).