Компания Apple все-таки собирается выпустить свой электромобиль

22.12.2020, 19:40, Новости дня

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О проекте AppleCar было слышно еще лет десять назад. Разговоров было настолько много, что эксперты уже перестали верить в его осуществимость. Однако «яблочная» компания все же заявила, что возвращается к планам покорения автомобильного рынка. По самой свежей информации, первая машина выйдет в 2024 году.

При этом, как утверждают инсайдеры, Apple попытается решить проблему высокой стоимости современных автомобилей. Они хотят внедрить новейшую технологию производства высокоэффективных аккумуляторов, которая позволит снизить себестоимость батарей. А в том, что с электроникой и программным обеспечением у Apple проблем не будет, никто и не сомневается.

Впрочем, пока неизвестно, какими будут характеристики машины. Ведь компания держит в секрете все свои наработки.