Мнение: Вот такая Тема

22.12.2020, 19:36, Разное

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Очередная грустная новость – не только для ЖЖ, но и для всех нас: юзер Тёма, он же Артемий Татьянович, объявил, что покидает ЖЖ. “Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться. Я переезжаю на новый адрес…Телетайп быстрый, современный, мобильный, дружит с Телегой и все умеет. ЖЖ был когда-то лучшим местом для блогинга, но полностью все проебал”.

Дело, конечно, не в “Тёме” как таковом: про него можно сказать всё то же самое, что он сам только что сказал о ЖЖ. Но он был и оставался, независимо от моего к нему отношения, одним из символов “старого ЖЖ” – и этот его уход тоже по-своему символичен. Уходит не просто история – уходит еще какая-то часть трафика и пользователей. Хотя, безусловно, ни в какой “телетайп” я не верю – Артемий уходит в этом смысле в никуда, а если точнее – он уже давно ушел, только на другой вообще тип блогинга – на Ютуп. Про который так и просится на язык – “все там будем”.

Дело ведь не в какой-то там “утрате функционала” в ЖЖ или где-то еще; дело в том, что новые люди, дождавшиеся наконец, вместе с приходом ковида, своей “новой нормальности”, попросту ЧИТАТЬ НЕ ХОТЯТ. Они хотят ЗЫРИТЬ – но тоже недолго (продолжительность ролика – минут 10, 15 – максимум).

Вспомнилось по ассоциации – другая печальная новость: что в России с нового года закрывается журнал “Огонек”. Один из старейших журналов в РФ. Его уже раз банкротили, но тогда его подобрал и возобновил ИД Коммерсант. Сейчас Коммерсант сам дышит на ладан – и вот, стало быть, избавляется от обременительного актива. Причина во всех перечисленных случаях, включая “тёму”, одна – НЕ ЧИТАЮТ. Не читают, и значит – ничего не окупается. Оптимисты, как всегда, будут голосить про “новые платформы”, про “мы читаем в интернете”, однако на Западе почему-то печатных изданий – десятки и сотни. У нас сейчас закроют “Огонек”, “Науку и жизнь”, “Знание – силу”, летом окончательно закрылся “Русский репортер”, у “Эксперта” давно видны предсмертные конвульсии, он постоянно “пропускает недели”, выходит как бог на душу положит… Всё это накроется, и мы увидим ПУСТЫНЮ. То есть – вообще ничего.

Сам тоже подумываю малодушно о том же самом – нет, не о перспективной платформе “Телетайп”, а о том, что пора уже переквалифицироваться в управдомы. Но пока гоню от себя непрошенные мысли. В конце концов, человек 10-15 читателей всегда найдется.