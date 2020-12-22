Ещё и дать ведь нужно! – Личное мнение

22.12.2020, 19:32, Разное

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Я не люблю отечественные сериалы, а потому почти не знаю звёзд дневного эфира телеканала Россия.

37-летняя Глафира Тарханова — одна из них. Посмотрела на неё и мне стало страшно.

Молодая ещё по паспортному возрасту женщина выглядит загнанной лошадью. Что с тобой, Глашенька?! Ведь ты так ещё молода!

Ответ нашёлся довольно быстро.

Мало того, что женщина работает и профессионально востребована, у неё уже четверо детей. Вопрос о том, как можно себя загнать до такого унылого состояния, отпал сам собой.

На работе — съёмочный день, где очередному бездарному режиссёру похрен на твою усталость. Дома — сопли одного ребёнка переходят в больное горло второго, а диарея третьего отвлекает от кормления сисей младенца.

Неудивительно, что Глафиру хочется обнять и плакать. Даже жуткий фотошоп в Инстаграме не спасает женщину. Выглядит она хорошо пожившей крепостной крестьянкой XIX века.

Вопрос, почему женщина находится в таком состоянии, в российских реалиях всегда следует задавать её мужу. К сожалению, наша баба безвольна и полностью подчинена его воле.

Муж Глафиры тоже актёр. Вот, что он транслирует в мир, вы только послушайте, и всё станет ясно:

«Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке всё важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось», — рассказал Алексей Фаддеев.

Чо блин?! Чо?!!

Затрахал жену, секс ему нужен! И не просто секс, а чтобы рожала. При этом, чувак искренне не понимает, что женщину нужно жалеть — для него ведь Глаша и так «самая красивая и желанная».

Вот эта оговорочка про «для меня она самая» говорит о многом. В частности, о том, что и он и сам видит, в каком ужасном состоянии его жена. Но несмотря на загнанный работой, сексом и родами вид Глаши, он говорит, что секс должен постоянно присутствовать.

А что может возразить Мужчине наша баба? Да ничего, надо давать — даёт.

А как не дать? Фото: Соцсети

К чему приводят такие отношения, мы видели много раз, ведь правда? Взять того же многодетного трахаля Цыганова — он потом свалил к свеженькой Юле Снигирь.

«Зачастую измены происходят, когда люди перестали друг друга слышать, и в них всегда виноваты оба. Можно или нельзя это простить — не знаю. Я, слава Богу, не сталкивался», — продолжит бредить Алёша.

Серьёзно? Не сталкивался? А вот я теперь не уверена в этом. Один изменяет, а виноваты оба — типичная отмазка гуляющих кобелей!

Потом такой обязательно скажет: ты просто старая и унылая, вот я и присунул налево. Виноват, конечно, но виновата и ты — посмотри, как ты выглядишь!

Господи, какой ужас.

Глаша, солнышко, и все другие Марины, Тани и Оли! 37 — это только начало жизни. Ничего не поздно изменить, просто бегите.

Беги от этого домостроя, моя дорогая. От таких мыслей мужа, от его ужасных слов. Жить загнанной лошадью недопустимо — их ведь не зря пристреливают, чтобы не мучились. Но и ты — не лошадь, а человек, имеющий право на счастье, а не только на то, чтобы работать, давать, рожать и так по кругу.

Неправа кто-то скажет? Значит, и ты такая же вот терпила.