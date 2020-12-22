 

Мнение: Окончательная бумажка. Броня

22.12.2020, 19:14, Разное
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Путин подписал сегодня законы о пожизненном сенаторстве и неприкосновенности бывших президентов. Учитывая, что член Совета федерации и так обладает неприкосновенностью, это такая двойная гарантия. "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. ©"

Трусливый президент – горе в стране. От проблем он прячется в кустах и бункере. Стоит за спинами женщин и детей. Не впереди, а за спинами. Но для себя любимого двойные гарантии от всего.

Правда, обычно так бывает, что в конце его жизненного пути попадаются люди, не сильно подкованные в юриспруденции. А потому просто не знающие таких заковыристых слов, как иммунитет, неприкосновенность. Особенно, когда достают неприкосновенного из сточного коллектора в какой-то пустынной местности. И увы, но в такой ситуации действующее законодательство обычно пасует.

А казалось бы чего проще. Не лги, не воруй, веди себя достойно. Уходи вовремя. И не нужно ничего изобретать и обставляться мнимой безопасностью. И тогда можно спокойно ходить по улицам и здороваться с обычными людьми, а не только со специально отобранным в охранке "народом".

Источник: Эль Мюрид



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