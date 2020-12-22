ЗОЖ с пеленок: 10 способов, как привить ребенку любовь к здоровой еде

22.12.2020, 19:12, Разное

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Питание — основа здоровья. А основы, как известно, закладываются еще в детстве: от того, что ест ребенок, зависит, насколько правильно формируется все его тело, как развивается нервная система и кости. История битвы между придирчивым малышом и тарелкой с брокколи стара как мир, но не стоит отчаиваться! Есть несколько приемов, которые помогут вам без всяких проблем привить детям любовь к здоровой еде.

Елена Шифрина1) Говорите не “ты”, а “мы”

“В нашей семье такого не едят”, “Мы не любим газировку — она ужасно сладкая” — не дайте ребенку почувствовать себя брошенным. Чем больший акцент вы делаете на том, что это ваш образ жизни и взрослые тоже живут так, тем меньше дети чувствуют себя лишенными чего-то важного.

2) Готовьте полезные десерты

В сети можно найти огромное количество рецептов без сахара, подключите фантазию! Персиковый крамбл, фруктовый смузи, банановые блинчики, мороженое а-ля сникерс — множество полезных рецептов можно найти в инстаграм-аккаунте Bite. В каждом из них нет ни грамма добавленного сахара! Только натуральные фрукты, ягоды и сиропы из агавы, фиников и яблок.

3) Комбинируйте вкусы

Если ребенок не любит брокколи, приготовьте суп-пюре из зеленой капусты со сладким картофелем! Дети обожают батат, а родителям он поможет замаскировать вкус нелюбимого овоща. Добавляйте тертую свеклу в панкейки — и они окрасятся в красивый розовый цвет, а заодно добавят клетчатки, витамина С и каротиноидов. А измельченный кабачок легко можно “спрятать” в маффинах и пирогах.

4) Предоставьте возможность выбора

Возьмите ребенка с собой в магазин и предложите помочь в выборе овощей и фруктов. Дети с большим удовольствием едят то, что выбрали сами. Попробуйте готовить вместе: начните с простых блюд, чтобы у ребенка точно все получилось. Это придаст ему сил и мотивации продолжать изучать полезные рецепты. Отличный рецепт в это время года — веганские имбирные пряники.

5) Используйте соусы

Исследования показали, что дети охотнее поедают овощи, когда существует возможность обмакнуть ломтики в соус. Используйте полезные альтернативы: хумус, йогурт, гуакамоле. Еще интереснее — приготовить трио разноцветных хумусов, ведь дети обожают все яркое и красочное.

6) Разрешайте одну сладость в день

Предоставьте ребенку возможность выбирать, что именно он будет есть, а также в какое время: за завтраком, в обед или на полдник. Чтобы поддержать малыша, приготовьте ему сюрприз: полезную закуску. Ягодный ролл с фруктами, смузи или полезные снеки из фруктов без сахара Bitey.

7) Готовьте блюда, богатые белком

Это может быть что угодно: суп из чечевицы, бобовые, яйца, рыба, арахисовое масло и орехи (если нет аллергии), твердый сыр. Они надолго насыщают и предотвращают желание “съесть чего-нибудь сладенького”.

8) Не держите дома сладких напитков

Главный источник добавленного сахара — всевозможные газировки, лимонады, йогурты и пакетированные соки. Молочные коктейли можно готовить дома, добавив в кокосовое молоко свежих ягод и фруктов, а полезный лимонад легко сделать с натуральным сиропом без сахара.

9) Давайте ребенку больше фруктов и ягод

Когда вы что-то забираете — обязательно надо предлагать замену. Свежие ягоды и фрукты — идеальный вариант! К тому же, из-за того, что они содержат много клетчатки, ими сложно объестся. Вы когда-нибудь видели, чтобы ребенок съедал 3-4 яблока подряд? А вот выпить 3-4 пакетика сока — запросто. Все потому, что клетчатка подсказывает мозгу, что желудок уже насытился.

10) Не отбирайте все и сразу

Переход на новый режим питания должен быть постепенным. В последние годы появились десятки исследований, которые подтверждают: зависимость от сахара похожа на наркотическую — и там, и там задействованы центры удовольствия в мозге. Отказаться от сладкого непросто и взрослому — представьте, каково ребенку! Так что если вы разом запретите все сладкое, получите в ответ только истерики и скандалы. Действуйте с умом и постепенно. И тогда ваш ребенок обязательно вырастет здоровым и сможет легко противостоять всем болезням.

И, конечно, самый главный пункт: подавайте пример своим поведением. Дети полностью копируют привычки своих родителей, особенно в питании. Существуют такие понятия, как генотип (наша генетика) и фенотип (наши привычки). И если ребенок с детства привык есть фастфуд, сладости и колбасу, то эти привычки останутся с ним, даже когда он вырастет. В будущем это может привести к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами. Поэтому чем раньше родитель начинает приучать малыша к здоровому питанию, тем лучше.