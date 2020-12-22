 

Мнение: Хуситы сбили китайский БПЛА CH-4

22.12.2020, 19:10, Разное
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Обломки китайского разведывательно-ударного дрона CH-4, сбитого ПВО хуситов в Йемене.
Машина состоявшая на вооружении Саудовской Аравии была сбита новой зенитной ракетой, которую обещали представить чуть позже. Завалили "китайца" в провинции Мариб, где войска хуситов продолжают наступление на столицу провинции.
Скорее всего, речь идет об очередной новинке иранского военпрома, который обкатывает в Йемене различные образцы ракетного вооружения. С учетом появления на ТВД сверхзвуковых ракет для ПЗРК, бомбометание с малых и средних высот представляет достаточно существенную опасность для самолетов и дронов саудовской коалиции.

Поражение дрона.

Падение и осмотр обломков.

Сбитый CH-4 является дальний внебрачным родственником американского MQ-9 Reaper. На его основе китайцы сделали CH-5, который еще менее отличим от американского первоисточника, имея плюс-минус схожие характеристики. CH-4 чуть попроще, но зато существенно дешевле, благодаря чем он пользуется немалой популярностью в армиях Ближнего Востока. Также отмечалась работа машин этого типа в Ливии.

Обзор событий в Йемене за 15-21 декабря вышел на ФАН.


Ознакомиться можно тут https://riafan.ru/1357214-bitva-v-maribe-stanet-poslednim-krupnym-srazheniem-v-iemene-v-2020-godu
Стоит отметить важный момент. Сейчас прогревается фронт под Ходейдой, куда хуситы передислоцируют войска. Так что в ближайшие недели возможен резкий рост интенсивности боевых действий на Западном побережье Йемена.
США рекомендовали своим судам не заходить в Йеменские порты и вообще по возможности даже не подходить к ним.

Источник: Colonel Cassad



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