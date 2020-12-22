Мнение: О загадочных происшествиях с путинскими присными

22.12.2020, 19:08, Разное

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Что-то неладное творится в довольно-таки близком окружении нынешнего российского президента. Прежде подобного, кажется, не наблюдалось. По крайней мере, не с такой частотой, когда то один, то другой…

Вот что прошло стороной в новостях.

В Москве покончил с собой 38-летний подполковник Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщил «Московский комсомолец» без ссылки на источник. По информации издания, военнослужащего нашли мёртвым утром 22 декабря во дворе дома по улице Цандера. Офицер оставил предсмертную записку, из которой следует, что самоубийство совершено якобы по личным мотивам.

Это уже второй такой случай за месяц. В конце ноября стало известно, что другой сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. СМИ сообщали, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ. По их данным, причиной добровольного ухода из жизни могли стать многочисленные переработки и равнодушие начальства.

С одной стороны, вроде бы ничего особенного: всем трудно в этот стрессовый год. С другой стороны, в охранники президента набирают всё же не барышень кисейных, а морально и психически устойчивых здоровых мужиков. Притом ещё и тестируют их у психологов многократно во время службы.

И вдруг – бац! и выстрел из табельного оружия куда не надо.

Система дошла до высшей точки напряжения? И #безопасность президента под угрозой?