 

Пленум Верховного суда России внёс коррективы в порядок конфискации имущества в Minecraft

22.12.2020, 19:07, Разное
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Новые правила и инструкции касательно конфискации имущества в Minecraft были описаны в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 19 г. Москва «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в Minecraft».

Этот документ значительно расширяет полномочия следователей и приставов при конфискации имущества. Так, согласно статье 1 документа:

1. При рассмотрении уголовных дел, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, конфискации подлежат любые орудия и материалы, использование которых может нанести ущерб либо непоправимый вред. К ним относятся:

— Кирки, лопаты, мотыги, мечи выполненные из алмазного материала либо менее прочных аналогов;
— Шлемы, нагрудники, сапоги, штаны выполненные из алмазного материала либо менее прочных аналогов;
— Луки, арбалеты, а также стрелы к ним, количество которых не превышает 64;
— Огниво, динамит, порох или же материалы, являющиеся составными частями указанных предметов;
— Любое спецоборудование, материалы, реагенты и блоки, происходящие из измерения «Ад» и «Край».

В пояснительной записке к документу разъясняются некоторые правовые ограничения касательно непосредственно допустимых к использованию материалов и блоков, запрещённой символики в Minecraft, а также вводятся некоторые санитарно-эпидемиологические ограничения. Например, запрещается выведение и использование в фермерских целях коров, кур и овец, найденных в более чем 200 блоках от точки возрождения, а также вводится четырнадцатидневный период самоизоляции по прибытию из измерений «Ад» и «Край».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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