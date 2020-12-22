В Томской области женщина избила собственного сына

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22.12.2020, 19:06, Разное
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Пользователей Сети возмутило опубликованное в интернете видео, на котором запечатлен момент жестокого избиения взрослой женщиной несовершеннолетнего ребенка. Сообщается, что из-за плохого поведения в школе над 12-летним мальчиком измывалась собственная мать.

На записи видно, как женщина стаскивает с кровати плачущего ребенка, после чего начинает его душить. Мальчик просит у матери прощения, пока она бьет его по спине и по голове.

Инцидент произошел в Томской области, передает сайт VSE42.RU. Выяснить все обстоятельства случившегося собирается прокуратура. Известно, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в момент нападения на сына женщина была пьяна.



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