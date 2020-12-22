Ученые назвали причину развития посттравматического стрессового расстройства

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22.12.2020, 19:04, Разное
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Американские исследователи выяснили, по какой причине у людей развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). При этом результаты исследования показали, что у женщин ПТСР развивается в два раза чаще из-за особенностей строения ткани мозга и генов.
Сотрудники Йельского отделения психиатрии провели посмертный анализ образцов ткани мозга людей, у которых ПТСР отсутствовал и присутствовал. Оказалось, что ткани имеют различие, связанное с активность генов. Так, у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством изменения наблюдались в интернейронах (они подавляют нервную активность) и микроглии (клетки иммунитета в ЦНС).

Данные изменения способствуют развитию посттравматического стрессового расстройства, из-за чего человек не может адекватно реагировать на возникшую стрессовую ситуацию, отметил Мэтью Гирдженти. При этом клетки, если на них не влияло ПТСР, у мужчин и женщин не имели различий. А при наличии ПТСР в префронтальной коре у женщин экспрессировались гены. Это может оказаться вероятной причиной того, почему данное расстройство у женщин наблюдается чаще, чем у мужчин.



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