Названы самые популярные в РФ марки и модели машин в канун Нового года

22.12.2020, 19:04, Разное

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Эксперты назвали наиболее популярные в РФ марки и модели машин, которые пользуются спросом перед Новым годом. В основном россияне приобретают автомобили Lada, Kia, Hyundai и Ford.

В декабре каждый год растут продажи автомобилей по сравнению с другими месяцами. Граждане хотят успеть приобрести машину до того, как увеличатся цены на востребованные модели. Огромное значение имеет и год выпуска транспортного средства. Дилеры стараются подготовить выгодные коммерческие предложения для потенциальных потребителей.

Результаты проведенного опроса показали, что в 33% продажа приходится на автомобиль Lada Granta, 26% – на Lada Vesta. Почетное третье место занял автомобиль Kia Rio с показателем 24%. В первую пятерку также вошли Hyundai Creta (10%) и Volkswagen Polo (7%).

Перед новогодними праздниками также растет спрос на транспортные средства с пробегом, поскольку в минусовую температуру можно на практике проверить запуск движка. Этот показатель в РФ увеличился на 32%. Популярными в данной категории являются Ford Focus, Lada-2114, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada-2107.

Статистика показывает, что в последний месяц года увеличивается спрос на автомобили ярких цветов. 57% желающих приобрести машину говорят, что хотели бы купить красное транспортное средство.