 

Ученые рассказали об увеличении риска смерти от COVID-19 при наличии неврологических проблем

22.12.2020, 19:04, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние имеющихся у пациентов заболеваний на риск ухода из жизни от COVID-19. По словам исследователей, существенным образом опасность летального исхода могут увеличить неврологические проблемы.
В процессе исследования исследователи провели анализ данных более чем 4,7 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом и заболевших вследствие этого COVID-19. Медики выяснили, что наиболее тяжелые последствия могут ожидать больных, переживших из-за инфицирования вирусом инсульт. Также среди сопутствующих опасностей была названа спутанность сознания, возникшая как в период развития COVID-19, так и после неё. Эксперты отметили, что сам факт нарушений мыслительных процессов свидетельствует о губительном воздействии SARS-CoV-2 на нервную систему, отсутствие же при этом серьезных повреждений легких вызывает еще большую тревогу. В частности, в период исследования данные томографии идентифицировали признаки инсульта у 55 пациентов, а у 258 больных, в свою очередь, был зафиксирован ряд проблем с мышлением. Это стало причиной того, что в первой упомянутой группе смертность превысила аналогичный показатель в контрольной группе вдвое, а во второй – на 7%.

Исследователи также отметили, что жертвы инсульта нередко становятся мишенью COVID-19 даже до заражения коронавирусом. В частности, инфицирование таких пациентов может происходить в клинике уже после госпитализации с “основным” недугом, и такой фактор становится существенным сопутствующим звеном, приводящим к летальному исходу. Об этом пишет medikforum.ru.



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