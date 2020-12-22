 

«Британский» штамм коронавируса не добрался до России — Роспотребнадзор

22.12.2020, 19:00, Разное
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По словам главы ведомства, специалисты провели «плотный мониторинг» биологических образцов вируса и не выявили мутации, о которой заявили органы здравоохранения Великобритании. Попова отметила, что этот вариант вируса характеризуется мутациями спайкового белка, который отвечает за присоединение вируса к клетке организма.

Анна Попова напомнила о том, что с начала ноября только 6% всех геномов, которые опубликовали в Соединенном королевстве, содержали эту мутации. Единичные случаи мутации были зафиксированы во Франции, Нидерландах, Швеции и Норвегии.

«На территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, – отметила главный санитарный врач. По ее словам, мутации вирусов совершенно ожидаемы и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов.

Попова также прокомментировала решение федерального оперштаба о приостановке авиасообщения с Великобританией. Как и в других странах, эта превентивная мера была связана с необходимостью минимизации любых рисков, сообщила чиновница. 

Ранее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил о том, что проведенный анализ штаммов коронавируса в РФ не выявил повышенной угрозы. Специалисты изучили более 1,4 тысячи различных нуклеотидных замен в российских изолятах SARS-CoV-2 и не обнаружили каких-либо значимых изменений.

«И в целом вот эти изменения нового коронавируса, они очень ограничены и большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего одна десятая процента», — сообщил ученый.

Напомним, штамм коронавируса B.1.1.7 получил широкое распространение в Великобритании за сравнительно короткий промежуток времени. Первые сообщения об этом появились в субботу, 19 декабря. В ответ на потенциально опасность в воскресенье многие страны ввели защитные меры, включая временную отмену полетов в Великобританию.



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