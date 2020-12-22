 

В Пензенской области врачи спасли пациента с полным поражением легких

22.12.2020, 18:58, Новости дня
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Врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусом, у которого в связи с тяжелой пневмонией были на 100% поражены легкие, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мужчина поступил в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с коронавирусом, тяжелой пневмонией и 100%-м поражением легких, прогнозы были неутешительные, но врачи не теряли надежды и верили в благоприятный исход. Медики проводили пациенту комплексное лечение и подключали его к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении пресс-службы.

«В больнице на стационарном лечении пациент находился полтора месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека», – цитирует пресс-служба заведующую пятым инфекционным отделением центра специализированных видов медицинской помощи Анну Степкину.

Уточняется, что состояние пациента уже стабильное, но ему еще предстоит долгая реабилитация. «И, конечно, очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы активизируются, и организм сам начинает активно бороться с болезнью. Если человек сдался, врачу уже тяжелее помогать пациенту», – подчеркнула врач.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



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