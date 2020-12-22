Войсковая часть ФСБ купила яхту NorthSilver за 70,75 млн рублей

22.12.2020, 18:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…за 70,75 млн рублей.

Войсковая часть №55056 ФСБ РФ разместила тендер на закупку яхты NorthSilver 1440 за 70,75 млн рублей. На карточку на сайте «Госзакупок» обратило внимание «МБХ медиа».

Аукцион проходил 4 сентября в закрытом режиме, поэтому техническое задание и обоснование закупки в карточке на сайте отсутствуют. Согласно извещению, яхта нужна ФСБ «для обеспечения государственных нужд 2020 году». 70,75 млн рублей потратили из государственного бюджета, в графе «место доставки товара» значится Нижний Новгород.

Скрин документа на сайте Госзакупок

Как отмечает «МБХ медиа», изначально аукцион планировали провести 26 августа, но 20 числа — в день отравления Навального — на сайте разместили новый документ, изменяющий сроки проведения аукциона — его перенесли на 4 сентября. Сейчас у тендера статус «определение поставщика завершено».

NorthSilver 1440 — катер для экспедиций и морских прогулок петербургского производителя, который строится только под заказ. Яхта рассчитана на 10 мест, в нем есть две каюты с местами на шесть спальных мест, камбузный блок с электрической плитой, мойкой, холодильником и ящиками для посуды, а также душевая кабина.