“Эффективное министерство”. Бутусов получил должность в Минобороны Украины

22.12.2020, 18:52, Новости дня

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Главного редактора “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова назначат советником министра обороны Украины Андрея Тарана на общественных началах. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны на странице в Facebook.

“Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы – есть над чем работать”, – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3724730737589404

18 декабря Бутусов сообщал, что получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с Тараном. 20 декабря по результатам встречи журналист заявил, что решил принять предложение министра стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца.

8 декабря Министерство обороны Украины предложило Бутусову “занять одну из министерских позиций”. В ведомстве отметили, что он – “один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны”. Бутусов ответил, что принимает предложение ведомства, и обнародовал программу из 12 пунктов “для спасения ситуации в Минобороны”.

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе.