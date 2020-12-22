Бандит Путин, Кучма с ножом, тюрьма, заговор олигархов, Навальный. Интервью Гордона с Ходорковским. Трансляция

22.12.2020, 18:52, Новости дня

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Ходорковский родился в 1963 году в Москве. Окончил Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева (сейчас – Российский химико-технологический университет), специальность – инженер-технолог, а также Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет), специальность – финансист.

По окончании первого института Ходорковскому не удалось по распределению устроиться на завод или в научно-производственное объединение, и он продолжил карьеру по партийной линии – в 1986 году был избран членом Свердловского районного комитета ВЛКСМ, а затем стал заместителем секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ. На последней должности Ходорковский с соратниками организовал Фрунзенский районный научно-технический центр творчества молодежи (подобные организации, как сообщается на сайте Ходорковского, были одной из первых в СССР форм предпринимательства).

В конце 1980-х занялся предпринимательством, в частности импортом коньячного спирта из Франции и торговлей оргтехникой. Примерно в этот же период заработал первый миллион.

В 1987 году Ходорковский с партнерами создал на базе центра НТТМ государственно-кооперативное объединение “Межотраслевые научно-технические программы”, через два года появился одноименный банк. После распада СССР банк инвестировал в химическую и пищевую промышленность, производство строительных материалов, металлургию и нефтехимию, финучреждение приобрело ряд крупных активов, в том числе нефтяную компанию ЮКОС. Банк МЕНАТЕП был одним из крупнейших российских банков вплоть до кризиса 1998 года, а в октябре 1999-го был официально объявлен банкротом.

С 1997 года Ходорковский был сосредоточен на работе в компании ЮКОС, где стал председателем совета директоров. Он был совладельцем компании до 2004 года. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, Ходорковский с состоянием $15,2 млрд был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности, так называемое третье дело ЮКОСа (о хищения нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Сейчас Ходорковский финансирует несколько правозащитных и медиапроектов в России, в частности, “МБХ медиа” и “Открытые медиа”.