“Отпустить все, что прятала, было лучшим решением”. alyona alyona показала себя с бородкой

22.12.2020, 18:52, Новости дня

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Украинская певица alyona alyona 22 декабря в Instagram опубликовала фотографии, на которых запечатлена с волосами на лице.

На заглавном снимке артиста позирует с бородкой, а на втором фото демонстрирует усы.

По словам певицы, она не понаслышке знакома с проблемой растительности на лице.

“Давно стало нормой показывать волосы на ногах, под руками или в пикантные местах. А что, если волосы растут на лице?” – подписала снимки артистка.

По словам alyona alyona, для себя она давно нашла решение этого вопроса, но не сразу избавилась от самих воспоминаний, связанных с этой особенностью.

“Принять себя и отпустить все, что прятала, было лучшим решением в моей жизни. Я бесконечно рада, что могу делиться, просто говорить о каких-то особенных вопросах, не дожидаясь советов или сочувствия, не боясь осуждения. Просто говорить. Потому что хочется, чтобы вы знали несколько больше”, – написала артистка.

“Как смело. Многие боятся об этом говорить”, – отреагировали подписчики.

“Внешность человека – его личное дело. Бодипозитив, вперед”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)





alyona alyona (Алена Савриненко) стала популярна после выхода в 2018 году песни “Рибки”. В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes “30 до 30” в двух категориях – “Развлечения” и “Знаменитости”.

В конце года украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев “30 до 30”.