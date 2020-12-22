 

Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Он рассчитан до марта 2022 года

22.12.2020, 18:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины 22 декабря утвердил план вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве. 

Как рассказал и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, цель плана – охватить вакцинацией 50% населения (20 млн) в течение 2021–2022 годов.

“Документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, от обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины”, – заявил Кузин. Вакцинация будет добровольной для всех групп населения, подчеркнул он. 

Утвержденный Минздравом план рассчитан на четыре этапа: 

январь-апрель 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
апрель-июнь 2021 – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
июнь-сентябрь 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
сентябрь 2021 – март 2022 – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

“Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где лечат от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом”, – отметил Кузин. 

Когда планируется вакцинация остальной части населения, в ЦОЗ не уточнили. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Вакцины от COVID-19 поступят также в продажу, рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, не уточняя сроков. 

Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Компания Volkswagen вывела новый Transporter на финальные испытания

03.07 / Генпрокуратура отменила постановление Бастрыкина о деле против следователя СК

01.12 / Экс-депутат горсовета призвал Зеленского не искать для Харькова управленцев на стороне и присмотреться к Масельскому

15.08 / Двое украинских правозащитников, которых задерживали в Минске, вернулись домой

29.08 / Минобороны отобрало более 300 инновационных разработок на «Армии-2020»

15.09 / На Украине началась приватизация госпредприятий по производству спирта

14.11 / NBC – намного серьезнее, чем люди думают — американка, едва оставшаяся в живых после COVID-19

14.09 / В семи областях Украины назначили новых прокуроров

25.10 / Правозащитница рассказала о нехватке у Сафронова теплой одежды в СИЗО

29.07 / Эксперты предупредили об угрозе «расцвета» черного рынка автозапчастей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска