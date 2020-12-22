BFM TV – британская разведка опубликовала рождественскую открытку с шифром для будущих шпионов

22.12.2020, 18:48, Новости дня

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Британская разведка разместила в социальных сетях рождественскую открытку с зашифрованной в ней загадкой, пишет BFM TV. Как заверила служба, любой, кто найдёт ответ до среды, сможет претендовать на работу в британских секретных службах.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий BFM TV: Добрый день всем! Смог бы кто-то из собравшихся за этим столом стать хорошим секретным агентом? Вот какой вопрос я хотел бы задать вам этим утром. Для начала взгляните на эту открытку. Очень красивая открытка, как вы видите. Это открытка шпионского агентства Великобритании. Она кажется довольно простой, посмотрите на неё. Однако в ней спрятана загадка.

Данные были опубликованы в социальных сетях. Итак, вот загадка, а вот данные: «дополните эти последовательности букв и перенесите свои ответы в золотые узлы внутри ёлочного шара», который вы только что видели и который находится позади вас, друзья. Следуйте по стрелкам, чтобы обнаружить сообщение. Вы знаете, я пока читал, ничего не понял из этих данных. Я уточняю, что у меня сегодня утром нет ответа на эту загадку. Ответ будет опубликован через несколько дней.

Британские секретные службы взяли привычку каждую неделю публиковать множество загадок в социальных сетях, как правило, поясняя, что если вам удастся разгадать наши загадки, вы можете стать кандидатом на одну из наших вакансий, если же нет — не стоит об этом и думать. Люди выяснили, что агентство постоянно размещает свои загадки повсюду. Посмотрите на это фото королевы. Оно было сделано в прошлом году во время её визита в штаб-квартиру шпионского агентства — по своей привычке, она презентовала открытие мемориальной доски. Вы сейчас увидите эту доску ближе. На ней содержится зашифрованное сообщение. У вас есть идеи…

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: А ты сам-то его разгадал?

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Вы видите загадку?

АДЕЛИН ФРАНСУА: GCHQ?

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Что, прости?

АДЕЛИН ФРАНСУА: Последовательность букв.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Нет, смотрите. Под некоторыми буквами есть точки и тире. Видите?

АДЕЛИН ФРАНСУА: Да, азбука Морзе.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Когда вы соберёте все буквы, вы получите загадку. Посмотрите. Доска была посвящена столетию шпионского агентства. И вот ответ: «Сто лет». Я вас совершенно сбил с толку сегодня утром… Так вот, если вы разгадаете загадку новогоднего шара до среды, вы получите право претендовать на должность английского секретного агента.

КРИСТОФ ПЕРСОН, ведущий BFM TV: Неплохо!

Дата выхода в эфир 21 декабря 2020 года.