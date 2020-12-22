CNN – США отправили в Персидский залив атомную подлодку на фоне обострения отношений с Ираном

22.12.2020, 18:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ВМС США сообщили о проходе своей атомной подлодки USS Georgia по Ормузскому проливу. По мнению телеканала, это заявление связано с недавним нападением на американское посольство в Багдаде, в котором Вашингтон обвиняет силы, подконтрольные Тегерану.



Wikimedia

В понедельник американская атомная подводная лодка USS Georgia пересекла Ормузский пролив и вошла в Персидский залив в сопровождении двух военных кораблей поддержки. Об этом стало известно благодаря официальному заявлению ВМС США, передаёт CNN.

Примечательно, что американское командование редко пишет о передвижениях своих субмарин. Но в этот раз в заявлении ведомства упоминается не только местонахождение подводного судна, но и его боевые возможности, включая «способность нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей», обращает внимание телеканал.

Появление USS Georgia в регионе происходит на фоне обострения напряжённости в американо-иранских отношениях. Накануне госсекретарь Майк Помпео обвинил поддерживаемых исламской республикой ополченцев в ракетной атаке на посольство США в Багдаде. Кроме того, некоторые американские чиновники выразили опасения, что Тегеран может использовать годовщину убийства генерала Касема Сулеймани для нанесения удара по Америке, отмечает CNN.

В воскресенье по международной зоне в Багдаде было выпущено восемь ракет, в результате чего были повреждены здания и автомобили в жилом районе недалеко от посольства США. Комплекс американского представительства получил небольшой ущерб, но никто из сотрудников посольства не пострадал. Иракские военные заявили, что взрыв снаряда возле контрольно-пропускного пункта унёс жизнь одного из местных солдат.

«Соединённые Штаты решительно осуждают последнее нападение поддерживаемых Ираном вооружённых формирований на международную зону в Багдаде, — заявил Помпео. — Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления».

В ответ официальный представитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде раскритиковал заявление Помпео, назвав его слова «подозрительными». Он напомнил, что посольство Исламской республики также находится в международной зоне, которая подверглась ракетной атаке, подчёркивает CNN.