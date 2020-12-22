 

Le Monde – французские учёные подтвердили — подхватить ковид легче всего во время еды

22.12.2020, 18:48, Новости дня
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Институт Пастера опубликовал результаты исследования, которое подтвердило опасность посещения ресторанов и домашних приёмов пищи с гостями в период эпидемии коронавируса, пишет Le Monde. Как передаёт издание, учёные подсчитали, что наибольшее число заражений происходит в местах общественного питания и во время частных собраний с семьёй и друзьями за столом. Эта работа подтвердила обоснованность решения французских властей о закрытии ресторанов и баров, отмечает газета.


Reuters

В преддверии традиционного для конца года воссоединения семей Институт Пастера опубликовал результаты исследования обстоятельств и мест заражения коронавирусом, пишет Le Figaro.

Как отмечает издание, до сих пор французские власти оправдывали своё решение закрыть рестораны, опираясь на работы китайских и американских учёных. Несколько дней назад были обнародованы результаты долгожданного французского исследования в поддержку правительственной стратегии. Действительно, по словам директора отдела эпидемиологии новых заболеваний в Институте Пастера Арно Фонтане, «это исследование показывает высокий риск заражения вирусом SARS-CoV-2 во время еды и частных собраний».

Первая часть исследования опирается на заявления 30 330 человек из контактной базы данных COVID-19, содержащей информацию о контактах заражённых. По словам респондентов, знающих источник своего заражения, подавляющее большинство инфицирований произошло вне дома: в семейном кругу (33,1 %), в профессиональной среде (28,8%) и, наконец, в дружеской среде (20,8%). Исследование также показало центральную роль момента приёма пищи в распространении вируса. В семье и при общении с друзьями заражение происходило в основном во время еды — 45% и 53,1% случаев соответственно. На рабочем месте основным местом заражения были общие офисы (34,5%), за которыми следуют места общественного питания (24,3%).

Вторая часть исследования сфокусировалась на факторах риска. В ней сравнивались ответы 3426 человек, получивших положительный результат анализа на коронавирус, с ответами 1713 свидетелей. Опрос показал, что наибольшее число инфицирований приходится на частные собрания (с семьёй или друзьями) (19%). Общественный транспорт не связан с дополнительным риском, при этом для людей в автобусе или трамвае риск оказался даже ниже. Помимо баров и ресторанов повышенная опасность заражения была выявлена при посещении спортзалов, но не магазинов. Кроме того, чем больше людей живёт в одном доме, тем выше риск заражения, особенно если дети посещают школы.

Исследование имеет ряд погрешностей, отмеченных самими авторами, обращает внимание Le Monde. Во-первых, оно проводилось в октябре и ноябре, в период действия комендантского часа, а потом и режима всеобщей изоляции, когда принимающие публику заведения частично или полностью закрывались. Кроме того, респонденты в первой части исследования были более молоды по сравнению с населением в целом, среди них было больше женщин, их социально-экономический статус также был выше среднего. Наконец, данные целиком основаны на добровольных заявлениях, достоверность которых невозможно проверить.

Как отмечает газета, эти результаты подтверждают то, что уже известно о передаче вируса. Она происходит главным образом через капли, выделяемые изо рта и носа при разговоре, кашле или чихании, а также микроскопические брызги при дыхании. «Когда вы снимаете маску, особенно во время еды, вы подвергаете себя повышенному риску заражения», — предупреждает издание. Как подчеркнул Арно Фонтане, «крайне важно минимизировать этот риск во время собраний, которыми будут сопровождаться праздники».



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