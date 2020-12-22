Politico – мозг НАТО не мёртв — он крепко задумался о будущем

22.12.2020, 18:48, Новости дня

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Год назад Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, однако сегодня президент Франции получил от альянса достойный ответ. Как пишет бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для Politico, доклад «НАТО-2030», в составлении которого принимали участие эксперты из всех стран альянса, поможет стать НАТО автономнее и эффективнее. В результате переосмысления своей стратегической концепции блок готов защищать свои интересы в мире и при этом в меньшей степени зависеть от военной мощи Америки.



Reuters

Многие члены НАТО придерживаются разных взглядов на то, какими должны быть основные приоритеты безопасности, поэтому альянс демонстрировал существенный прогресс на военном фронте, в то время как его политическая составляющая сильно отставала. Год назад президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал этот недостаток НАТО, заявив о «смерти мозга» альянса и указал на то, что на горизонте уже показались новые вызовы и даже угрозы и что НАТО к ним не готов.

Поскольку Америка президента Дональда Трампа поворачивалась к альянсу спиной, Европе, по словам Макрона, необходимо было учиться мыслить как самостоятельной геополитической силе, способной действовать независимо от Вашингтона. Как пишет бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, лидеры стран альянса приняли этот вызов во время их встречи в Лондоне в декабре прошлого года и инициировали исследование, которое должно было показать, способен ли альянс достичь большего. В результате появился доклад под названием «НАТО-2030», в составлении которого принимали участие эксперты из всех стран альянса. В нём изложен целый ряд рекомендаций, которые помогут НАТО вернуться на правильный путь, и если они будут услышаны, члены альянса сумеют не только по-новому взглянуть на стратегическую концепцию НАТО, но и непосредственным образом дать отпор грядущим глобальным вызовам.

Как отмечает Геттемюллер в статье для издания Politico, одним из важнейших вызовов является атмосфера обострившегося соперничества, в которой РФ — как военная сила — упорно стремится нанести ущерб на периферии НАТО. Другим серьёзным вызовом, о котором в докладе идёт речь, стал подъём Китая, который всё активнее действует в Европе. Пекин покупает себе контроль над транспортной инфраструктурой таким образом, что это может стать препятствием для свободы действий НАТО.

В докладе отмечается, что альянс должен искать возможности сотрудничать с обеими этими странами. Если говорить о России, в силе должен остаться прежний подход: альянс должен осознавать необходимость сдерживания и обороны, но при этом он должен искать возможности для взаимодействия. Если говорить о Китае, альянсу стоит разработать такой политический подход, сфокусированный на евроатлантическом пространстве, который учитывает новую роль Китая в мире.

В докладе также изложено и то, как альянс может адаптировать свои процессы принятия решений, чтобы преуспеть в этой новой стратегической обстановке. Сила НАТО должна состоять в упоре на консенсус, однако время от времени союзники всё же могут выбирать более гибкий подход, что позволит некоторым членам альянса заявлять о своей готовности к участию в миссиях, к которым другие члены, возможно, не хотят присоединяться.

Геттемюллер уверена, что подобные коалиции внутри НАТО могут стать мощным инструментом для осуществления хорошо спланированных операций, что позволит облегчить то военное бремя, которое лежит на крупных членах альянса, таких как Соединённые Штаты, Соединённое Королевство и Франция.

«Таким образом, спустя год Макрон получил ответ на своё заявление: мозг НАТО не мёртв, и сейчас он крепко задумался о будущем. Саморефлексия НАТО — это хорошие новости для Джо Байдена, который скоро вступит в должность. Она доказывает, что НАТО может стать более автономным и эффективным альянсом, который будет в меньшей степени зависеть от военной мощи Америки. Такой альянс будет готов защищать свои интересы в мире и поддерживать Соединённые Штаты в случае необходимости», — заключает автор статьи.