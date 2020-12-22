 

Samsung откроет производство смартфонов в Турции

22.12.2020, 18:46, Новости дня
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Ведущие мировые производители смартфонов рассматривают Турцию как перспективную страну для выпуска мобильных гаджетов. О планах открыть там свой завод сообщает Samsung. А китайская компания Oppo уже готова запустить конвейеры на двух заводах в Стамбуле и Коджаэли.

Как сообщается, китайско-турецкие смартфоны появятся в продаже уже в январе будущего года. Причем, на берегах Босфора будет осуществляться полный техпроцесс, а не только сборка устройств.

Samsung же пока находится на этапе поиска надежного субподрядчика. В качестве локации для производства также рассматривается Стамбул. Южнокорейская компания пока не желает строить новый завод, а пытается найти турецкого партнера с подходящими производственными мощностями.



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